RRTS Delhi-Meerut : Travaux en cours ! Première jetée de section élevée construite

La hauteur de la jetée nouvellement construite est de 6,5 mètres.

RRTS Delhi-Meerut : La première jetée de la section surélevée du premier corridor du système régional de transport en commun rapide (RRTS) du pays a été construite à Delhi près de la future station RRTS de New Ashok Nagar. La hauteur de la jetée nouvellement construite est de 6,5 mètres. La hauteur moyenne des piles présentes dans le tronçon varie de 5,6 mètres à 17 mètres. La partie de la section RRTS surélevée qui tombe à Delhi commence à partir de la station RRTS Sarai Kale Khan et passe au-dessus de l’autopont existant de Barapulah pour traverser la rivière Yamuna pour atteindre la station RRTS de New Ashok Nagar. En outre, le premier pont RRTS Yamuna est également en construction, à l’heure actuelle, pour traverser la rivière Yamuna presque parallèlement à la voie de migration du MDN.

Dans le cadre du contrat du paquet 6, les travaux de fondation, y compris les pieux ainsi que les chapeaux de pieux, battent leur plein entre New Ashok Nagar et Kondli. En outre, environ 2 kilomètres de travaux de fondation ont déjà été achevés, sur les 9,2 kilomètres de couloir surélevé de la capitale nationale. À l’heure actuelle, la construction est en cours sur l’ensemble du corridor RRTS de 82 kilomètres de long à l’aide de 12 portiques de lancement (tarini), ce qui est probablement le plus important de tout projet d’infrastructure urbaine pour la réalisation de viaduc RRTS.

Malgré les défis sans précédent rencontrés en raison de la pandémie de COVID-19, l’équipe de la National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) maintient le rythme du projet RRTS intact pour respecter les délais stricts. Toutes les activités sur les chantiers de construction de ce projet RRTS sont menées en suivant les protocoles de comportement et de sécurité appropriés COVID-19 conformément aux SOP Covid et aux directives émises par le gouvernement.

Une fois que le projet de corridor RRTS Delhi-Meerut sera prêt, le temps de trajet de la capitale nationale à la ville de Meerut dans l’Uttar Pradesh sera réduit à moins d’une heure par rapport au temps existant de trois à quatre heures par la route.

