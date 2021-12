Rs 1 300 cr cashback sur les transactions UPI, Rupay ; le gouvernement accepte le remboursement des frais marchands

« Au cours de l’année à venir… le gouvernement investira environ 1 300 crores de roupies afin que de plus en plus de personnes se tournent vers les paiements numériques », a déclaré Vaishnaw.



Le cabinet de l’Union a approuvé mercredi un programme d’incitation de 1 300 crores de roupies pour promouvoir les transactions numériques utilisant les cartes de débit UPI et Rupay, a déclaré le ministre de l’Électronique et de l’informatique, Ashwini Vaishnaw.

Le ministre a déclaré que le gouvernement rembourserait les frais de transaction prélevés sur les paiements numériques effectués par des personnes au commerçant dans le cadre du taux d’escompte marchand (MDR).

« Au cours de l’année à venir… le gouvernement investira environ 1 300 crores de roupies afin que de plus en plus de personnes se tournent vers les paiements numériques », a déclaré Vaishnaw.

Il a également déclaré que 423 crores de transactions numériques d’une valeur de Rs 7,56 lakh crore ont eu lieu en novembre.

Le programme approuvé couvrira le remboursement des transactions numériques jusqu’à Rs 2 000, en utilisant les cartes de débit Rupay et BHIM-UPI.

«Dans le cadre du programme, les banques acquéreurs seront incitées par le gouvernement, en payant un pourcentage de la valeur des transactions (P2M) effectuées via les cartes de débit RuPay et les modes de paiement BHIM-UPI de faible valeur, à un coût estimé. de Rs 1 300 crore pour une période d’un an le 1er avril 2021 », indique un communiqué officiel.

Ce programme facilitera les banques acquéreurs dans la construction d’un écosystème de paiement numérique robuste et la promotion des transactions numériques par carte de débit Rupay et BHIM-UPI dans tous les secteurs et segments de la population et approfondit encore les paiements numériques dans le pays, a-t-il ajouté.

Le programme a été formulé conformément aux annonces budgétaires (FY2021-22) par le gouvernement pour donner un nouvel élan aux transactions numériques dans le pays.

