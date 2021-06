Rs 10 000/mois Mutual Fund SIP pendant 20 ans peut revenir jusqu’à Rs 1 crore. Voici ce que les investisseurs doivent savoir

in

La contribution au SIP du fonds commun de placement a augmenté régulièrement au fil des ans. `

SIP de fonds communs de placement : Les investisseurs ont compris l’importance de créer de la richesse pour une utilisation future par le biais du plan d’investissement systématique (SIP). Le SIP est un moyen d’épargner et d’investir systématiquement à un intervalle défini, qui peut être quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Lorsque vous démarrez un SIP dans des fonds communs de placement, vous autorisez essentiellement la société de fonds à déduire automatiquement le montant du SIP de votre compte bancaire et à investir dans le fonds choisi à la date choisie.

Mais pourquoi SIP ? Les experts en finances personnelles estiment que le plus grand avantage du SIP est qu’il aide à créer de la richesse grâce à une approche systématique et cohérente.

Anurag Garg, PDG et fondateur de Nivesh.com, suggère que l’on devrait penser à long terme lors du démarrage des SIP.

Par exemple, Gupta a déclaré à FE Online, un SIP mensuel de Rs. 10 000 sur une période de 15 ans (à un rendement supposé de 12% par an) donneront une richesse de Rs. 50 lakh et le même montant deviendra presque Rs. Un crore en 20 ans.

Gupta a déclaré que c’est un mythe que les SIP ne sont bons que pour les fonds d’actions. Les SIP peuvent être lancés dans n’importe quel type de fonds, même les fonds de dette et d’or.

« On peut commencer le SIP pour des vacances l’année prochaine ou pour la retraite, ce qui pourrait être dans 20 ans.

LIRE AUSSI | Comment investir intelligemment pour se préparer à une crise de type pandémique ? Anurag Garg de Nivesh.com explique

Les SIP aident également à tirer parti de la volatilité du marché, car les unités sont investies à différents niveaux de prix et le coût ne cesse de baisser en moyenne sur une période donnée. Cela se traduit par des rendements supérieurs sur une plus longue période », a déclaré Gupta.

Importance du SIP pour les hommes d’affaires de la classe moyenne

Pour les hommes d’affaires de la classe moyenne, il est important de créer de la richesse, qui est distincte de leur cœur de métier. Depuis la situation extérieure est devenue très volatile et dynamique.

Gupta a déclaré que les hommes d’affaires avaient tendance à réinvestir leurs excédents dans l’entreprise, ce qui n’est pas une bonne stratégie à l’heure actuelle. Ils doivent investir les excédents dans plusieurs autres options d’investissement.

« Par exemple, nous avons suggéré à une entreprise cliente de démarrer SIP à partir de ses excédents commerciaux, car elle disposait de bons flux de trésorerie. Ainsi, ils pourraient retirer de l’argent des affaires systématiquement tous les mois et créer un corpus décent, qui peut ensuite être utilisé pour l’expansion de nouvelles affaires ou pourrait être utile dans une situation de crise comme la période actuelle. Et ils étaient très satisfaits du résultat et ont augmenté le SIP au cours de la période. Ils retirent de l’argent de temps en temps lorsque cela est nécessaire », a déclaré Gupta.

«Cependant, il faut s’assurer que les SIP sont effectués dans des fonds de dette ou hybrides plutôt que dans des fonds agressifs, car l’argent peut être requis à tout moment. Les hommes d’affaires pourraient également opter pour une combinaison de dette et de capitaux propres, où le corpus de base investi dans des fonds de dette et les rendements supplémentaires sont investis dans des capitaux propres pour des rendements globaux plus élevés et fiscalement avantageux », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.