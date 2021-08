Rs 10 000/mois SIP dans ce fonds commun de placement vous aurait donné Rs 1,08 crore en seulement 17 ans !

in

ICICI Prudential Value Discovery Fund existe depuis 17 ans. Le programme a suscité un intérêt important des investisseurs au fil des ans, devenant l’un des plus grands programmes de la catégorie de valeur, avec un actif total sous gestion (AUM) de Rs 21 195 crore (au 31 juillet 2021).

Ce fonds adopte un style d’investissement axé sur la valeur en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions qui ont des évaluations attrayantes mais qui sont cotées à une décote par rapport à leur valeur intrinsèque.

Le régime a retourné un TCAC d’un peu plus de 20 pour cent en 17 ans. Si un investisseur avait investi un montant forfaitaire de Rs. 1 lakh au moment de la création (16 août 2004), au 31 juillet 2021, cet investissement aurait valu Rs. 22,13 lakh soit un TCAC de 20,03 %. Dans le même laps de temps, le Nifty 50 TRI (indice de référence supplémentaire) a délivré un TCAC de 15,91 % et la valeur correspondante de l’investissement serait de Rs. 12,24 lakhs. (Le programme ayant été lancé avant le lancement de l’indice de référence, les chiffres de l’indice de référence depuis sa création ou la période requise ne sont pas disponibles).

En termes de performance SIP, un investissement mensuel de Rs 10 000 via SIP depuis la création (investissement total de Rs 20,4 lakh), aurait atteint Rs 1,08 crore au 31 juillet 2021, soit un TCAC de 17,5%, a déclaré ICICI Prudential dans la déclaration.

Un investissement similaire dans Nifty 50 aurait généré un TCAC de 13,22 % pour la même période. Les rendements sont calculés par l’approche XIRR en supposant un investissement de Rs 10000 le 1er jour ouvrable de chaque mois. XIRR aide à calculer le retour sur investissement compte tenu d’une valeur initiale et finale et d’une série d’entrées et de sorties de trésorerie avec la prise en compte correcte de l’impact temporel des transactions.

Commentant l’achèvement de 17 ans, Nimesh Shah, directeur général et PDG d’ICICI Prudential AMC a déclaré dans un communiqué : terme.”

S Naren, ED & CIO, ICICI Prudential AMC a déclaré que l’expérience mondiale a toujours été que la valeur en tant que stratégie ne fonctionnera pas tout le temps mais tend à offrir des rendements importants à long terme. Jusqu’en septembre 2020, la valeur était en disgrâce, ce qui était également le cas en 1988-89 et 2007-2008.

« Dans le style valeur, nous avons vu que les investissements réalisés en 1999 ont très bien fonctionné car à ce moment-là, les marchés étaient largement concentrés sur les valeurs technologiques. Il en a été de même en 2007 lorsque l’accent a été mis sur l’infrastructure. Par conséquent, nous pensons que l’investissement axé sur la valeur à un moment où le marché est élevé a tendance à bien se porter, car la valeur se concentre sur l’investissement dans des secteurs qui ne sont pas en faveur mais offrent un potentiel à long terme », a déclaré Naren.

