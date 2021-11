Rs 1,25 lakh cr Diwali vente réponse forte à ceux qui ont dit que l’ecomm dépassera bientôt le commerce de détail: CAIT

Une perte d’environ Rs 10 000 crore a été enregistrée par les petits fabricants et vendeurs de pétards, selon le CAIT. (Image : Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La vente record de Rs 1,25 lakh crore Diwali pour les commerçants et les détaillants est une réponse forte et crédible aux groupes de réflexion, aux économistes, aux experts de la vente au détail et à certaines sections du gouvernement qui ont déclaré que l’époque du commerce hors ligne était révolue, car le commerce électronique dépassera bientôt le commerce de détail en Inde, a annoncé dimanche l’organisme des commerçants CAIT. Sur la base d’une étude réalisée par son bras de recherche – CAIT Research & Trade Development Society (CRTDS), l’association avait annoncé jeudi que les ventes de Diwali pour les commerçants à travers le pays avaient généré des ventes d’une valeur de plus de Rs 1,25 lakh crores et une perte commerciale de plus de Rs 50 000. crore en Chine au milieu d’un appel au boycott des produits chinois.

«Le modèle d’achat des consommateurs a fortement incité le CAIT à exiger du gouvernement qu’il mette fin au lien impie entre les sociétés de commerce électronique financées par l’étranger, les grandes marques offrant l’exclusivité et les banques offrant des remises en argent sur les achats sur des portails en ligne. Ce type de traitement discriminatoire ne sera plus toléré par les commerçants », a déclaré Praveen Khandelwal, secrétaire général du CAIT, dans un communiqué. Le CAIT a allégué des pratiques commerciales déloyales de Flipkart et d’Amazon, telles qu’un traitement préférentiel pour les vendeurs, des remises importantes, etc., créant un terrain de jeu inégal. Cependant, les deux marchés ont continuellement revendiqué une conformité totale avec les lois indiennes.

L’organisme commercial a déclaré que le chiffre d’affaires était basé sur une enquête téléphonique menée dans différents États auprès de chefs de file du commerce et en particulier de 20 villes différentes qui sont également considérées comme les principaux centres de distribution de l’Inde.

Cependant, une perte d’environ Rs 10 000 crore a été enregistrée par les petits fabricants et vendeurs de pétards « en raison de l’attitude terne des gouvernements des États concernant la politique des pétards », a déclaré le CAIT. Cependant, le commerce de l’emballage est devenu une nouvelle verticale de croissance commerciale robuste car il a enregistré une vente d’environ Rs 15 000 crores cette année, a-t-il ajouté. Selon la déclaration conjointe de Khandelwal et du président national du CAIT, BC Bhartia, environ Rs 3 lakh crore devraient être infusés sur les marchés d’ici la fin décembre de cette année, ce qui « non seulement améliorera l’économie, mais soulagera également la communauté des affaires de la grande crise financière.

Selon l’étude du CAIT, les grandes marques de produits de grande consommation, biens de consommation durables, électronique, mobiles, céréales alimentaires, jouets, articles cadeaux, ustensiles de cuisine et équipement de cuisine, chaussures, articles d’optique, prêt-à-porter, vêtements de mode, etc., ont enregistré une croissance de environ 15-20 pour cent au niveau des distributeurs et détaillants. D’autre part, les marques locales ou les marques émergentes au niveau des États ont augmenté de 40 à 45 % en termes de ventes.

