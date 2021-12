Rs 19 675 cr dépensés pour l’achat de vaccins COVID-19: données du gouvernement

La cellule d’administration des vaccins COVID-19 du ministère de la Santé de l’Union a déclaré que 117,56 crore, soit 96,5% de doses, ont été administrées dans les centres de vaccination Covid (CVC) du gouvernement du 1er mai au 20 décembre.

Le Centre a dépensé 19 675 crores de roupies pour acheter des vaccins COVID-19 pour un approvisionnement gratuit aux États et aux territoires de l’Union, selon les données du gouvernement.

Le gouvernement avait affecté 35 000 crores de roupies dans le budget de l’Union 2021-2022 à la vaccination contre le COVID-19.

« Il est informé qu’une dépense de 19 675,46 crores de roupies a été engagée pour l’achat de vaccins COVID-19 pour des fournitures gratuites aux États et aux territoires de l’Union d’ici le 20 décembre », lit-on dans une réponse à une demande de RTI déposée par le militant social Amit Gupta.

« Environ 4,18 doses de crore ont été administrées dans des CVC privés, qui comprennent 3,55 doses de crore de Covishield, 0,51 dose de crore de Covaxin et 0,11 dose de crore de vaccin Sputnik V », a-t-il déclaré.

En vertu des « Directives révisées pour la mise en œuvre du programme national de vaccination contre le COVID » à compter du 21 juin, les fabricants nationaux de vaccins ont la possibilité de fournir jusqu’à 25 % de leur production mensuelle de vaccins directement aux hôpitaux privés et tout vaccin restant est également acheté par le gouvernement. de l’Inde.

Selon le portail CoWIN, plus de 140 doses crore ont été administrées dans le pays depuis le début de l’exercice d’inoculation le 16 janvier. Pas moins de 56,79 crores de personnes ont reçu les deux doses.

