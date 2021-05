Rs 20k cr Dette subordonnée: comment les MPME stressées peuvent postuler; garantie requise, limite de crédit, autres détails

Les taux d’intérêt sont conformes aux directives de la RBI en septembre 2019 et février 2020 pour comparer tous les prêts aux MPME à l’un des taux de référence externes décidés par les banques, y compris le taux de pension, les bons du Trésor du gouvernement indien, etc.

Le programme de dette subordonnée de 20 000 crores de roupies pour les MPME stressées, lancé dans le cadre du programme Atmanirbhar de 20 000 crores de roupies l’année dernière et mis en œuvre en août, n’a pas encore trouvé de preneurs de MPME. Environ neuf mois après le lancement du programme qui, visant à fournir des prêts personnels via les banques aux promoteurs de MPME stressées pour perfusion sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, ne comptait que 332 bénéficiaires impliquant des garanties d’une valeur de Rs 38,5 crore au 4 mars 2021. Les données ont été partagées par le ministre des MPME, Nitin Gadkari, dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha. Le programme visait par ailleurs à soutenir 2 MPME touchées par Covid qui sont des APM ou qui sont stressées. Selon Icra Ratings, les actifs bruts non performants (GNPA) devraient passer de 9,6 à 9,7% d’ici le 31 mars 2021 et de 9,9 à 10,2% d’ici le 31 mars 2022, contre 8,6% au 31 mars. 2020.

Qui est éligible au programme?

Toutes les MPME qui ont des comptes standard au 31 mars 2018 et qui ont été standard ou NPA au cours des FY19 et FY20 sont éligibles. Le programme est valable pour les MPME qui sont des comptes de mention spéciale -2 et des comptes NPA au 30 avril 2020, qui sont éligibles à la restructuration conformément aux directives de la RBI. Cependant, les comptes en défaut ne sont pas pris en compte dans le cadre du schéma proposé.

Quel montant peut être collecté?

Les promoteurs des MPME peuvent obtenir un crédit égal à 15 pour cent de leur participation dans l’entreprise ou Rs 75 lakh, selon le montant le plus bas. Par exemple, si le promoteur a mis Rs 6 crore dans l’entreprise, alors 15 pour cent de celui-ci serait Rs 90 lakh. Par conséquent, il serait éligible pour un montant de Rs 75 lakh seulement. Dans le cas où les MPME ont des limites existantes avec plus d’une banque, le programme peut être utilisé par la MPME par l’intermédiaire d’un seul prêteur. Les MPME devront soumettre une déclaration au prêteur concernant ses autres arrangements bancaires et indiquant qu’elle n’a pas bénéficié de financement dans le cadre du programme d’autres banques.

Quel sera le montant des frais de garantie et l’étendue de la couverture de la garantie?

Selon les lignes directrices du régime, une commission de garantie de 1,50 pour cent par an sur le montant garanti sur une base impayée peut être supportée par la MPME conformément à ses accords avec la banque. En outre, le montant équivalent aux frais de garantie payés par la banque peut être récupéré par celle-ci auprès de la MPME. Alors que 90 pour cent de la couverture de la garantie seraient apportés par le Fonds de garantie du crédit pour les micro et petites entreprises (CGTMSE), les 10 pour cent restants proviendraient du promoteur des MPME en tant que garantie.

«Il pourrait y avoir une faille dans le système si seulement près de 40 crores de roupies étaient émises jusqu’en mars. De plus, comment le promoteur des MPME en difficulté pourrait-il apporter une garantie ne serait-ce que de 10%? Le gouvernement doit supprimer cela, sinon les NPA pourraient augmenter en fonction de la durée du Covid. En revanche, la limite de crédit doit être échelonnée. Par exemple, il pourrait être de 40% pour un crédit de Rs 1 crore, et en augmentant, la limite de crédit pourrait être inférieure. Aujourd’hui, les MPME n’ont plus d’argent », a déclaré Rajiv Podar, directeur général de Podar Enterprise et président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Chambre des marchands indiens (IMC) à Financial Express Online.

Quel est le taux d’intérêt et la période de ténor?

Les taux d’intérêt sont conformes aux directives de la RBI en septembre 2019 et février 2020 pour comparer tous les prêts aux MPME à l’un des taux de référence externes décidés par les banques, y compris le taux repo, les bons du Trésor du gouvernement indien ou tout autre taux d’intérêt du marché de référence publié par le Benchmarks financiers Inde. La teneur est définie selon le calendrier de remboursement défini par la banque, sous réserve d’une durée maximale de 10 ans à compter de la date de mise en place de la garantie ou du 31 mars 2021, selon la première éventualité. La durée maximale de remboursement sera de 10 ans tandis que le moratoire sera de maximum sept ans sur le paiement du principal. Alors que les intérêts devraient être payés mensuellement, le principal devra être remboursé dans les trois ans suivant la période de moratoire. Les MPME peuvent également prépayer le prêt sans frais supplémentaires.

Et en cas de défaut?

Les banques pourraient reprendre les actifs de la MPME et le montant réalisé sur la vente des actifs de cette dernière pour régler la dette. Selon les lignes directrices, tout montant subséquent restant après le règlement de la dette senior serait réparti entre la fiducie (CGTMSE) et la banque dans le rapport de l’étendue de la couverture de la garantie.

«Le défi du gouvernement de soutenir l’industrie est limité avec sa dette / PIB à 90 pour cent. RBI est tout à fait favorable, mais il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne les industries et les entrepreneurs qui les représentent. La politique budgétaire et monétaire doit aller de pair. Il faut plus de soutien du gouvernement pour aider l’économie, bien que les contraintes soient bien connues. Des rabais sur l’impôt sur le revenu comme la réduction de 25 pour cent sur TDS (Covid version 1.0) sont nécessaires pour surmonter les engagements de trésorerie. Une plus grande marge de manœuvre est nécessaire pour se conformer à la TPS. De plus, les banquiers doivent regarder au-delà des bilans et des garanties personnelles. Il y a d’autres défis à résoudre pour soutenir les MPME », a déclaré L Ravindran, directeur général et PDG de Wealthmax Enterprises Management à Financial Express Online.

