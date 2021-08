Rs 21 crore siphonné via le lien au bureau de Mumbai PF, arnaque orchestrée par un employé: rapport

L’incident choquant a sonné l’alarme dans l’ensemble de l’EPFO, qui est l’un des plus grands organismes de sécurité sociale au monde. (Image représentative)

Dans un cas choquant de fraude dans un bureau de Mumbai de l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO), un groupe d’employés aurait détourné plus de 21 crores de roupies d’un pool commun de PF par le biais de retraits illégaux, a rapporté The Indian Express aujourd’hui.

Le rapport d’IE, basé sur les détails obtenus à partir d’une enquête interne en cours sur l’affaire, a affirmé qu’un employé de 37 ans du bureau de l’EPFO à Kandivali, Chandan Kumar Sinha, était le cerveau derrière l’escroquerie. Il aurait utilisé jusqu’à 817 comptes bancaires, principalement de travailleurs migrants, pour réclamer frauduleusement des PF d’un montant de 21,5 crores de roupies en leur nom.

De plus, 90 pour cent de l’argent réclamé par le nexus d’employés a déjà été retiré de leurs comptes, selon des sources citées par The Indian Express, qui ont ajouté que l’affaire sera transférée à la CBI dès que l’audit interne sera terminé. Achevée.

Sinha est actuellement en fuite et fait partie des cinq employés du bureau qui ont été suspendus pour leur implication présumée dans l’escroquerie multi-crore.

L’argent retiré par le nexus appartenait au fonds commun de l’EPFO, qui détient les dépôts effectués par les organisations enregistrées chaque mois. Les fonds reçus dans ces pools sont généralement investis dans des titres d’État.

«Aucun compte PF individuel n’a été utilisé à mauvais escient (dans la fraude). L’argent appartenait au fonds commun et c’est une perte pour l’EPFO, pas pour n’importe quel individu. C’est l’équivalent d’un braquage de banque », a déclaré un haut responsable à The Indian Express.

Alors que la fraude a été signalée dans un bureau, l’incident choquant a sonné l’alarme dans l’ensemble de l’EPFO, qui est l’une des plus grandes organisations de sécurité sociale au monde, gérant jusqu’à Rs 18 Lakh crore d’épargne des particuliers.

Les responsables pensent que le lien a réussi à échapper à l’examen entre mars 2021 et juin 2021, car c’était le moment où l’organisation avait assoupli ses normes et attribué plusieurs rôles aux employés impliqués dans la vérification et l’approbation pour gérer le volume élevé de retraits au milieu des pertes d’emplois et des salaires. réductions dues à la pandémie de COVID-19.

En outre, ils ont exploité des failles clés dans le système en utilisant des mots de passe et d’autres accès qui leur ont été fournis par des hauts fonctionnaires qui travaillaient à domicile pendant le verrouillage.

« L’enquête a révélé que quelques officiers de section de la succursale aidaient activement les fonds de Sinha à siphonner. C’est un peu gênant que certains de nos fonctionnaires lui aient donné leurs mots de passe et n’aient pas pris la peine de les changer plus tard. C’est de la négligence », a déclaré le rapport citant un autre haut responsable.

L’organisation étant sur ses gardes à la suite du cas choquant de fraude, elle a demandé à tous les cadres supérieurs de l’EPFO de vérifier si les systèmes et processus dans leurs domaines sont intacts.

En outre, il a été décidé de mettre en place une disposition selon laquelle les mots de passe des employés pour accéder au système EPFO ​​seront invalides après 15 jours à moins qu’ils ne soient modifiés, et cesseront d’attribuer plusieurs rôles à un employé.

L’EPFO a également écrit aux banques pour geler les 817 comptes bancaires qui ont reçu les retraits frauduleux – un peu plus de Rs 2 crore ont été suivis et récupérés jusqu’à présent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.