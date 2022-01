Rs 4,5 lakh cr ECLGS : Décomposer le méga programme de garantie de crédit post-Covid pour les MPME depuis son lancement

Crédit et financement pour les MPME : ECLGS a été conçu à l’origine pour les MPME, les emprunteurs individuels et d’autres entreprises dont l’encours total de crédit basé sur des fonds dans toutes les institutions de prêt atteignait Rs 25 crore. Le programme a connu différentes itérations depuis son lancement, à savoir ECLGS 1.0, ECLGS 1.0 (extension), ECLGS 2.0, ECLGS 2.0 (extension), ECLGS 3.0, ECLGS 3.0 (extension) et ECLGS 4.0.

Crédit et financement pour les MPME : Au 12 novembre 2021, des prêts d’un montant de Rs 2,28 lakh crore ont été décaissés dans le cadre du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) aux MPME et à d’autres entreprises, sur Rs 2,82 lakh crore de prêts sanctionnés, selon les données du National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) citée par la Reserve Bank of India (RBI) dans son rapport sur la stabilité financière. NCGTC fournit une couverture de garantie aux établissements de crédit membres dans le cadre du programme. Selon la répartition en termes de montant de la garantie et de taille de l’entreprise, les garanties d’une valeur allant jusqu’à 1 crore de roupies représentaient 51% des garanties globales fournies depuis le lancement du programme le 20 mai 2020.

Des garanties de 1 3 955 crore de Rs ont été émises à des bénéficiaires de 1,15 crore sous une tranche inférieure à 1 crore de Rs. Ces garanties étaient dominées par les micro-entreprises. D’autre part, dans la tranche de 1 à 5 crores de Rs, 32 222 bénéficiaires ont reçu des garanties d’une valeur de 66 598 crores de Rs avec une part de 25,3 % dans le montant de la garantie. En outre, 4 915 bénéficiaires ont reçu des garanties d’un montant de Rs 55 781 dans le segment Rs 5-50 crore tandis que seulement 86 bénéficiaires avaient obtenu une garantie Rs 6 299 crore dans le segment Rs 50-500 crore.

Dans l’ensemble, en termes de taille de leurs entreprises, 66% des garanties ECLGS ont été délivrées à des MPME dans lesquelles 1,02 crore micro-unités ont reçu des garanties d’une valeur de Rs 65 771 crore, suivies par 4,98 lakh de petites entreprises qui ont reçu une garantie d’une valeur de Rs 66 345 crore. Seules 2,60 lakh moyennes entreprises ont pu obtenir des garanties d’une valeur de Rs 42 041 crore.

ECLGS a été conçu à l'origine pour les MPME, les emprunteurs individuels et d'autres entreprises dont l'encours total de crédit basé sur des fonds dans toutes les institutions de prêt atteignait 25 crore de roupies. Le programme a connu différentes itérations depuis son lancement, à savoir ECLGS 1.0, ECLGS 1.0 (extension), ECLGS 2.0, ECLGS 2.0 (extension), ECLGS 3.0, ECLGS 3.0 (extension) et ECLGS 4.0. La validité de l'ECLGS est jusqu'au 31 mars 2022, ou jusqu'à ce que des garanties d'un montant de Rs 4,5 lakh crore soient émises et que les décaissements dans le cadre du programme soient autorisés jusqu'au 30 juin 2022.

Il est important de noter que les prélèvements au titre des ECLGS 1.0 et 2.0 représentaient plus de 96 pour cent du total des garanties émises. Alors que 1.0 avait une part de 77,24, la deuxième itération jusqu’à présent avait 19,45 par part. ECLGS 3.0 et 4.0 lancés en mars et mai de cette année n’avaient respectivement que 3,16 % et 0,15 % de parts, ce qui indique que les bénéficiaires des troisième et quatrième itérations n’en ont pas encore bénéficié. ECLGS 3.0 a été lancé pour couvrir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et du sport, tandis que 4.0 a été proposé aux hôpitaux, maisons de soins infirmiers, cliniques, facultés de médecine pour la mise en place d’usines de production d’oxygène sur site après la deuxième vague de la pandémie.

En termes de prêteurs, les banques privées (PVB) ont montré une plus grande propension que les banques du secteur public (PSB) à utiliser le programme, couvrant un plus grand nombre de bénéficiaires. Alors que les banques du secteur public avaient déboursé des garanties d’une valeur de Rs 83 000 crore, les banques privées avaient déboursé Rs 1 06 000 crore en garanties. Les banques étrangères et la NBFCS avaient déboursé respectivement 5 000 crores de Rs et 31 000 crores de Rs en garanties.

Cependant, RBI a noté que le stress est « visible » parmi les MPME, même si le secteur des entreprises a fait preuve de résilience et que la croissance du crédit bancaire montre des signes de reprise progressive, menée par le segment de la vente au détail. « Le portefeuille des MPME des PSB et des PVB indique une accumulation dans les catégories NPA et comptes de mention spéciale (SMA)-2 en septembre 2021 par rapport à mars 2021 », indique le rapport. Le niveau de NPA pour les PSB en septembre était de 18,5 % contre 16,8 % en mars. Alors que pour les PVB, le niveau du NPA est passé de 3,6% en mars 2021 à 2,8% en septembre, le niveau SMA-2 est passé de 0,8% à 2,1%.

