Rs 499, Rs 899 et Rs 1 499 par an

Disney Plus Hotstar obtiendrait tous les nouveaux plans en Inde à partir de Rs 499/an. Deux des plans les plus anciens sont apparemment abandonnés. Les nouveaux plans entreront en vigueur à partir du 1er septembre.

Disney Plus Hotstar serait en train de réorganiser ses plans en Inde. Selon Akhil Arora de NDTV Gadget360, le service de streaming abandonne deux de ses niveaux de contenu pour les plans de style Netflix à partir de 499 Rs par an.

Nouveaux forfaits Disney Plus Hotstar

Selon Arora, Disney Plus Hotstar adoptera ces nouveaux prix à partir du 1er septembre. Le plan Rs 499/an sera une offre mobile uniquement et permettra aux abonnés de diffuser sur un appareil mobile en qualité HD.

Le service introduira également un nouveau plan « Super » Rs 899. Cela donnera aux abonnés de Disney Plus Hotstar un an d’accès et la possibilité de diffuser sur deux appareils en HD.

Enfin, un forfait « Premium » de Rs 1 499 permettra aux abonnés de diffuser en 4K sur un maximum de quatre appareils.

Si vous êtes déjà sur Disney+ Hotstar Premium, peu de choses changeront pour vous. Cependant, vous pourrez désormais diffuser sur quatre appareils simultanément au lieu de deux.

Les nouveaux plans signifient que le service se débarrasse de son plan VIP actuel de Rs 399 qui permet aux abonnés de regarder tout le contenu du service, à l’exception des émissions et des films américains. Le plan premium mensuel Rs 299 qui comprend l’accès à tout le contenu original de Hotstar et Disney Plus, en plus du contenu de HBO, Fox et Showtime, est également susceptible d’obtenir la hache.

Cependant, la bonne nouvelle est que tous les nouveaux plans Disney Plus Hotstar permettront aux abonnés de diffuser l’intégralité du catalogue du service sans aucune restriction. Ainsi, vous pourrez regarder du contenu premium sur tous les plans, contrairement à avant.