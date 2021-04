Rs 822 crore pour la publicité mais rien pour augmenter l’approvisionnement en oxygène: le Congrès critique Arvind Kejriwal

Ajay Maken a allégué que le gouvernement de Delhi avait dépensé Rs 355 crore en publicité et publicité l’année dernière.

Le Congrès a accusé aujourd’hui le gouvernement d’Arvind Kejriwal de dépenser des crores en publicité mais de ne rien faire au cours de la dernière année pour augmenter la capacité de stockage d’oxygène et installer de nouvelles usines dans la capitale nationale. Le chef du Congrès Ajay Maken a déclaré que le Centre et le gouvernement de Delhi pourraient se chamailler plus tard, mais qu’ils devraient au moins travailler pour le bien-être public et le développement pendant la pandémie COVID-19.

S’adressant à une conférence de presse virtuelle, il a déclaré que le Centre avait informé la Haute Cour qu’il avait sanctionné huit usines d’absorption à pression oscillante (PSA), mais qu’une seule usine avait été installée.

Le gouvernement de Delhi n’a même pas ajouté une seule usine PSA au cours de l’année écoulée et n’a pas non plus augmenté la capacité de stockage d’oxygène dans la capitale nationale, a-t-il affirmé.

«Les gouvernements central et de Delhi se battent les uns avec les autres. Le gouvernement de Delhi et le Centre peuvent se battre plus tard pour savoir qui dirigera, mais au moins travailler pour le bien-être public et le développement », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Pourquoi les usines d’oxygène n’ont pas vu le jour à Delhi, alors que des États comme le Rajasthan ont mis en place 24 des 37 unités PSA sanctionnées au cours de la dernière année et sept grandes usines de stockage d’oxygène», a-t-il demandé.

«Au lieu de faire leur part, ils essaient de se blâmer les uns les autres pour détourner l’attention. Ce que le gouvernement de Delhi et le gouvernement central ont fait est criminel. Ils n’ont pas dépensé un seul centime pour améliorer l’approvisionnement en oxygène et augmenter la capacité de stockage à Delhi au cours de l’année écoulée », a-t-il dit, les exhortant à fournir au moins de l’oxygène aux personnes qui luttent pour l’obtenir.

Maken a allégué que le gouvernement de Delhi avait dépensé Rs 355 crore en publicité et publicité au cours de la dernière année et qu’un autre Rs 467 crore avait été affecté comme budget publicitaire pour cette année.

Avec un total de Rs 822 crore dépensé en publicités et publicité sur Delhi au cours des deux dernières années, on peut installer jusqu’à 800 usines d’oxygène, ajoutant 750 tonnes métriques de capacité d’oxygène, mais le gouvernement ne prendra pas une telle mesure en bien-être public, prétend-il.

«Les médias devraient mettre les gouvernements à l’écart et les interroger. Ensuite, seule la pression sera exercée sur les gouvernements pour qu’ils agissent. La responsabilité des gouvernements et des dirigeants est une nécessité », a déclaré l’ancien ministre de l’Union, exhortant les médias à mettre en évidence la vérité.

Maken a également souligné que le rapport du Comité permanent parlementaire sur la santé et le bien-être de la famille indiquait en mars dernier que le gouvernement devrait prendre des mesures pour assurer l’approvisionnement en oxygène et sa tarification.

Il a également évoqué la recommandation du groupe habilité mis en place à cet égard en avril 2020, soulignant la pénurie d’oxygène qui pourrait survenir dans le pays en raison de la pandémie.

