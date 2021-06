Rs. Bonus de 2180 crores pour les assurés HDFC Life déclarés ! Vérifier l’éligibilité

Une partie du montant de la prime serait payable à l’avenir lorsque les polices se termineront à l’échéance, au décès ou au rachat.

Il y a une bonne nouvelle pour les assurés de la compagnie d’assurance-vie HDFC, HDFC Life a annoncé un bonus sur les régimes d’assurance-vie avec participation. Le bonus est le montant qu’un preneur d’assurance reçoit si l’assureur réalise un bénéfice appelé « excédent » dans le jargon de l’assurance. En général, la prime est payable au décès, au rachat ou à l’échéance du contrat, selon la première éventualité.

Pendant la durée de la police, le bonus continue de s’accumuler et devient assuré une fois déclaré par l’assureur. Cependant, tous les assurés peuvent ne pas être admissibles au bénéfice d’un bonus. Seuls les titulaires de police « participants » admissibles reçoivent une part du surplus généré dans le fonds de participation et le montant de leurs prestations augmentera chaque année avec la déclaration des bonis.

Lors de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en avril 2021, HDFC Life avait annoncé un bonus de Rs. 2180 crore pour les assurés éligibles de 15,49 lakh. Selon l’assureur, il dépasse de 44 pour cent le bonus de l’année précédente.

Sur le montant total de Rs. 2180 crores, Rs. 1 438 crore seront payables aux polices au cours de cet exercice, sous forme de bonus sur les polices arrivant à échéance ou sous forme de primes en espèces. Le montant de la prime restante serait payable à l’avenir lorsque les polices prendront fin à l’échéance, au décès ou au rachat.

Certains régimes d’assurance-vie HDFC avec des plans de bonification de réversion sont :

Plan de remboursement HDFCPlan pour enfants HDFCAssurance de dotation HDFCPlan d’assurance d’épargne HDFCPlan d’assurance HDFC

Vous pouvez vérifier votre document de police pour voir si vous, en tant que titulaire de police, êtes éligible au bonus annoncé. Il mentionnera clairement que la police participe au profit ou qu’il s’agit d’une police non participative.

Les plans d’assurance en unités de compte ne sont pas éligibles pour obtenir un bonus car ce sont des plans liés au marché et ne participent pas aux bénéfices de l’assureur. Les plans de dotation ou de remboursement peuvent être des plans « participatifs » (ou « avec profit »), donnant ainsi droit à un bonus, ou des plans « non participatifs (ou « sans but lucratif ») qui ne sont pas admissibles au bonus.

Il pourrait y avoir un bonus de réversion et en plus, un bonus terminal déclaré par les assureurs. Certains plans peuvent également offrir un bonus en espèces. Le plus couramment utilisé est le concept d’un simple bonus de réversion dans lequel le montant du bonus continue d’être ajouté (accumulé) à la police et continue de s’accumuler jusqu’à l’échéance de la police.

Les rendements de certaines polices « avec profit » peuvent ne pas dépendre entièrement des bonus. Au lieu de cela, dans de telles politiques, il existe un « ajout garanti » (GA) à la politique. Le bonus est inconnu et dépend du bénéfice de l’assureur, tandis que l’AG est un ajout assuré à la police et est divulgué au preneur d’assurance lors de l’achat de la police. Les taux de bonification pour l’entreprise participante, tels qu’ils doivent être déclarés à l’avenir, sont fondés sur les intérêts à gagner selon les hypothèses d’évaluation.

Le bonus est déclaré soit sous forme d’un certain montant par somme assurée de 1 000 Rs, soit sous forme de pourcentage de la somme assurée. Par exemple, le bonus peut être de Rs 40 pour chaque Rs 1 000 de la somme assurée. Ainsi, pour une police avec la somme assurée de Rs 1 lakh, le montant du bonus sera de Rs 4 000. Dans l’exemple ci-dessus, si la durée de la police est de dix ans, le bonus total accumulé à l’échéance sera de Rs 40 000.

