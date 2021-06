Rs. Bonus de 867 crores pour les assurés ICICI Prudential Life déclarés ! Vérifier l’éligibilité

ICICI Prudential Life a annoncé un bonus de Rs. 867 pour les assurés pour l’exercice 2021.

Pour ceux qui détiennent des polices d’assurance-vie traditionnelles d’ICICI Prudential Life, il y a une bonne nouvelle. ICICI Prudential Life Insurance a annoncé un bonus annuel de Rs. 867 crore pour tous les titulaires de police avec participation admissibles pour l’exercice 2021. Selon la société, le bonus déclaré est le plus élevé jamais enregistré par la société à ce jour et est également supérieur de 10 % au bonus annoncé lors du dernier exercice.

Toutes les polices avec participation en vigueur au 31 mars 2021 sont admissibles à ce bonus et seront ajoutées aux prestations des titulaires de police avec participation de 9,8 lakh.

La prime n’est pas payable à chaque titulaire de police, mais dépend du type de police que l’on détient. Les plans d’assurance en unités de compte ne sont pas éligibles pour obtenir un bonus car ce sont des plans liés au marché et ne participent pas aux bénéfices de l’assureur.

Bien que le bonus ne soit versé qu’aux assurés traditionnels, tous ne sont pas éligibles. Les régimes d’assurance traditionnels, tels que les régimes de dotation ou de remboursement, peuvent être soit des régimes « participatifs » (ou « avec profit »), donnant ainsi droit à des primes, soit des plans « non participatifs » (ou « sans ne vous qualifiez pas pour le bonus.

Les rendements de certaines polices « avec profit » peuvent ne pas dépendre entièrement des bonus. Au lieu de cela, dans de telles politiques, il existe un « ajout garanti » (GA) à la politique. Le bonus est inconnu et dépend du bénéfice de l’assureur tandis que GA est un ajout assuré à la police et est divulgué au preneur d’assurance dès l’achat de la police.

Vous pouvez vérifier votre document de police pour voir si vous, en tant que titulaire de police, êtes éligible au bonus annoncé. Il mentionnera clairement que la police participe au profit ou qu’il s’agit d’une police non participative.

Il s’agit de la 15e année consécutive que la société déclare un bonus, soulignant son approche centrée sur le client et son approche d’investissement à long terme pour offrir aux assurés des rendements supérieurs ajustés au risque. La philosophie d’investissement rigoureuse de la Société a garanti l’absence de défaut dans son portefeuille depuis sa création et à travers les cycles de marché. Au 31 mars 2021, 96,8 % du portefeuille obligataire est investi en titres souverains ou notés AAA.

NS Kannan, directeur général et PDG d’ICICI Prudential Life Insurance, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer que le bonus annuel pour l’exercice 2021 est le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de la société. Ce qui nous donne une satisfaction particulière, c’est le fait qu’il coïncide avec le 20e anniversaire de nos opérations. Cela démontre notre orientation client, notre résilience et notre capacité à surmonter les défis sans précédent posés par la pandémie. Ce qui nous motive dans cet environnement difficile, c’est l’engagement envers notre vision de construire une institution durable qui répond aux besoins de protection et d’épargne à long terme de nos clients avec sensibilité. »

Le bonus est déclaré soit sous forme d’un certain montant par somme assurée de 1 000 Rs, soit sous forme de pourcentage de la somme assurée. Par exemple, le bonus peut être de Rs 50 pour chaque Rs 1 000 de la somme assurée. Ainsi, pour une police avec la somme assurée de Rs 1 lakh, le montant du bonus sera de Rs 5 000. Dans l’exemple ci-dessus, si la durée de la police est de dix ans, le bonus total accumulé à l’échéance sera de Rs 50 000.

Le boni est la part des profits générés par les fonds des assurés avec participation de la Compagnie qui s’ajoutent à leurs prestations garanties à l’échéance, enrichissant ainsi le corpus. Lorsqu’une compagnie d’assurance-vie réalise un bénéfice (excédent), elle est censée distribuer une partie de ce bénéfice à ses assurés, sous forme de bonus. L’excédent d’une compagnie d’assurance-vie peut survenir après évaluation des actifs et des passifs de l’assureur et ainsi, tout excédent d’actif sur le passif est le montant excédentaire. Cet excédent est réparti entre les assurés à la fin de chaque exercice sous forme de bonus.

