RSI Stochastique montre que Terra (LUNA) est massivement survendu – rebond possible si le prix dépasse le niveau de 40 $

Terra (LUNA) est actuellement survendu après avoir subi une vente à la suite du recul baissier actuel des huit derniers jours.

Avant le retrait baissier, la pièce était dans une tendance haussière exponentielle pendant plus de trois mois consécutifs. Au cours de cette période, la devise est passée d’environ 6 $ à 49,45 $.

Sur la base de l’indice de force relative stochastique (RSI), le recul actuel a poussé le $ LUNA dans la zone rouge de survente et le décollage pourrait être imminent à tout moment.

Application du Stoch RSI sur la carte Terra (LUNA)

Les traders recherchent un niveau de résistance à 40$. Si la pièce parvient à franchir à nouveau ce niveau de résistance, on s’attend à ce qu’elle puisse décoller pour la lune.

Un commerçant du nom d’AltLONG Musk a commenté sur Twitter en disant :

« $ LUNA est énormément survendu sur le RSI. Plus de 40 $ et je pense que l’expédition complète a commencé… Vous êtes prêt et prêt à partir. «