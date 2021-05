RSK est la couche à la croissance la plus rapide de Bitcoin, ni liquide ni éclair

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Source: Adobe / Shamil

Depuis la résolution du débat sur la limite de taille de bloc Bitcoin (BTC) en 2017, il existe un consensus général sur le fait que Bitcoin est susceptible de passer à travers une pile de protocoles à plusieurs couches plutôt que de stocker chaque transaction dans la blockchain de base.

Ces couches de réseau secondaires, telles que Liquid sidechain et Lightning Network, sont souvent appelées réseaux de couche deux en raison des différents compromis réalisés avec ces systèmes dans les domaines de la sécurité, de l’efficacité et de la décentralisation, ainsi que du fait qu’ils utiliser efficacement la blockchain de base du Bitcoin comme réseau de règlement.

Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour du Lightning Network en tant que solution pour les paiements libellés en bitcoins de faible valeur qui conservent bon nombre des propriétés sans autorisation et de faible confiance de la blockchain Bitcoin ces dernières années, et de la sidechain Liquid. niveaux d’adoption en ce qui concerne la quantité de bitcoins liée au réseau.

Cependant, il s’avère qu’un protocole Bitcoin de troisième couche deux, connu sous le nom de RSK, se développe maintenant plus rapidement que Liquid et Lightning Network.

Qu’est-ce que RSK?

RSK est une sidechain Bitcoin compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Cela signifie que tout contrat intelligent créé pour Ethereum (ETH) peut être copié et mis en œuvre sur RSK.

En tant que sidechain Bitcoin, le jeton natif de RSK, connu sous le nom de RBTC, est lié à Bitcoin sur une base individuelle. Cela signifie que les utilisateurs utilisent effectivement Bitcoin pour payer le gaz sur le réseau RSK au lieu d’un nouveau jeton comme ETH, tron ​​(TRX) ou binance coin (BNB).

RSK utilise une combinaison d’une fédération de sociétés bitcoin et de mineurs SHA-256 exploitant déjà des bitcoins pour assurer une liaison bidirectionnelle avec la blockchain de base Bitcoin et la blockchain RSK elle-même. Cette configuration actuelle, connue sous le nom de Powpeg, a une confiance aussi faible que celle d’une sidechain Bitcoin sans introduire de nouvelles améliorations de soft fork au protocole Bitcoin de base.

Comparaison de la croissance des réseaux Layer-2 de Bitcoin

Au moment d’écrire ces lignes, il y avait 2 913 BTC rattachés à Liquid, 1 638 BTC liés à RSK et une capacité totale de 1291 BTC sur les canaux publics du réseau Lightning.

Il convient de noter que la quantité réelle de BTC détenue dans les canaux Lightning est difficile à estimer, car des canaux privés peuvent être ouverts qui sont plus difficiles à suivre. Des estimations précédentes ont indiqué que jusqu’à 41% du BTC trouvé sur les canaux Lightning pourraient être sur des canaux privés, ce qui signifierait que la capacité réelle du Lightning Network serait plus proche de BTC 2.190.

Si vous regardez la croissance passée de chacun de ces réseaux Bitcoin de la couche deux, la majeure partie de la croissance du Lightning Network s’est produite en 2019, la majeure partie de la croissance de Liquid s’est produite en 2020 (y compris le dépassement de la capacité publique de Lightning Network) et la grande majorité des La croissance de RSK s’est produite en 2021.

La croissance de la sidechain RSK Bitcoin a décollé fin mars de cette année, tout comme la plateforme financière décentralisée (DeFi ) basé sur RSK, Sovryn, a permis des incitations à fournir des liquidités à la plate-forme.

Il y avait moins de 600 BTC rattachés à RSK le 23 mars, et maintenant plus de 1000 BTC ont été ajoutés à ce total en moins de deux mois. Au cours de la même période, le BTC lié au liquide n’a augmenté que d’environ 20 BTC et la capacité publique du Lightning Network a augmenté d’environ 120 BTC.

Il est clair que RSK se développe plus rapidement que Liquid et Lightning Network en ce moment, mais cela pourrait également être une tendance à court terme.

Par exemple, Liquid a connu une augmentation nette de 1000 BTC en mars 2020, mais le montant de nouveaux BTC liés à la chaîne latérale fédérée de Bitcoin depuis lors est inférieur à 1000 BTC.Bien sûr, le taux de change BTC / USD a également considérablement augmenté depuis ce temps.

Il sera intéressant de voir si chacun de ces trois réseaux de couche deux pour Bitcoin continue de croître pour le reste de l’année, surtout si les frais de transaction sur la blockchain Bitcoin de base continuent d’augmenter.

La différence de cas d’utilisation entre Liquid et Lightning Network a permis de prédire facilement que Liquid dépasserait le Lightning Network à court terme, et un phénomène similaire pourrait se produire avec RSK dépassant Liquid d’ici la fin de 2021.

Bien sûr, il existe d’autres blockchains avec leurs propres crypto-monnaies natives qui agissent également comme des options de quasi-couche deux pour Bitcoin. Des exemples de plates-formes opérant dans cette zone grise entre la sidechain Bitcoin et des chaînes alternatives complètement séparées incluent Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) et Piles .

De ce point de vue, le projet Bitcoin de couche deux le plus réussi est le jeton Wrapped Bitcoin (WBTC) sur Ethereum, qui est actuellement soutenu par BTC 173,221 qui a été lié au système.

Bien sûr, comme de nombreux projets basés sur Ethereum, certains raccourcis ont été pris ici, et le niveau de décentralisation atteint avec ce système de couche deux n’est pas différent du simple maintien de bitcoin sur Coinbase ou un autre échange cryptographique. Pour cette raison, il est discutable de le classer comme un véritable réseau de couche deux au-dessus de la blockchain Bitcoin de base.

En fait, ce point de discorde se trouve également lors de la comparaison du Lightning Network à des sidechains fédérés comme Liquid et RSK, car les utilisateurs de Lightning peuvent conserver un plus grand degré de contrôle sur leurs propres pièces. Cependant, le modèle de garde entièrement centralisé trouvé avec WBTC est plus difficile à défendre que le modèle de garde fédérée trouvé avec les sidechains Bitcoin actuels.

Cela dit, il n’y a aucune raison pour que le WBTC ne puisse pas devenir de plus en plus fédéré et atteindre des niveaux de décentralisation qui sont à peu près les mêmes que ceux trouvés avec Liquid et RSK.

____

Apprendre encore plus:

– RSK ouvre un pont entre Bitcoin et Ethereum

– WBTC: là où Bitcoin rencontre DeFi

– Comment Bitcoin et DeFi sont des phénomènes complètement différents

– DeFi en Bitcoin pour grandir à l’ombre d’Ethereum

– “ Si DeFi s’effondrait, Bitcoin serait toujours Bitcoin ”

– Le réseau Bitcoin Lightning se développe même si vous l’avez oublié

– Bitcoin et Ethereum évoluent plus lentement à mesure que le Cryptoverse se développe