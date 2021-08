RSS défend le Premier ministre Narendra Modi sur le pipeline national de monétisation alors que l’opposition intensifie ses attaques

in

Alors que des partis d’opposition, dont le Congrès et le TMC, braquent leur arme sur le gouvernement Modi à propos du projet de pipeline de monétisation nationale, le mentor idéologique du BJP Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) a tenté de défendre le Premier ministre. L’organisateur, porte-parole du RSS, a déclaré aujourd’hui dans un article que la monétisation des actifs avait également été effectuée sous les gouvernements des anciens premiers ministres Atal Bihari Vajpayee et Manmohan Singh. Il a déclaré que le tollé suscité par la monétisation du gouvernement actuel est «un reflet de l’asservissement contre le Premier ministre Modi».

L’article intitulé « Le Premier ministre Modi a-t-il vraiment vendu l’Inde ? » intervient à un moment où le Congrès cible le Premier ministre Modi, l’accusant de ” vendre la nation “. « Le capital créé par les gouvernements du Congrès et le peuple au cours des 70 dernières années est aujourd’hui vendu par le gouvernement Modi à ses amis capitalistes. C’est une mauvaise blague avec les sentiments du pays et des compatriotes », a écrit le Congrès sur Twitter avec le hashtag « India on Sale ».

«Ce ne sont pas les atouts de Modi ou du BJP. Ces biens appartiennent au pays. Le PM ne peut pas vendre les actifs du pays. C’est une décision malheureuse et j’en suis choqué. De nombreuses personnes se joindront à moi pour condamner cette décision », a déclaré le 25 août le CM du Bengale occidental Mamata Banerjee.

L’organisateur, dans son article, a déclaré que bien que l’opposition n’ait aucune chance de remplacer Modi dans un proche avenir, ce “désespoir de perdre du terrain a appuyé sur le bouton de panique dans les partis d’opposition et dans certains médias”. Il a déclaré que l’opposition veut maintenant “créer un faux récit et des histoires pour calomnier l’image du Premier ministre Modi”. « La meilleure partie de la personnalité du Premier ministre Modi et de son style de travail est qu’il n’est jamais perturbé par les allégations ou les abus qui lui sont lancés. Son objectif est uniquement de travailler pour le bien-être de chaque Indien avec le slogan « Sabka Sath, Sabka Vikas aur Sabka Vishwas », lit-on dans l’article.

L’article affirme que peu d’ONG ont également collaboré avec des organisations étrangères « qui ne veulent pas voir l’Inde comme un pays développé ». “La dernière allégation concernant le Premier ministre Modi est qu’il a vendu l’Inde”, a-t-il déclaré en discutant des divers aspects de la “monétisation de l’assentiment”. «Le gouvernement transfère les droits sur les revenus au secteur privé pour une période spécifiée pour une somme d’argent initiale, une part des revenus et un engagement à investir dans un actif. Cela ne signifie pas que la propriété est transférée à des acteurs privés ; la propriété appartient toujours au gouvernement », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que cette décision contribuerait à mettre fin aux pratiques de corruption et à améliorer le niveau de vie des personnes.

