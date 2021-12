RSS3 lève un financement pour étendre le protocole décentralisé pour le flux Web et la distribution de contenu

RSS3, un protocole de nouvelle génération qui crée un flux Web décentralisé pour la distribution de contenu via des chaînes de blocs, a annoncé un nouveau cycle de financement. RSS3 indexe et connecte l’ensemble de notre cyber-existence à l’ère du Web3, et travaille à la vision de permettre des médias et des applications sans plate-forme.

Dans l’architecture Web traditionnelle, RSS est un protocole standard qui permet aux applications d’accéder aux mises à jour du site Web dans un format standardisé. Il permet aux utilisateurs de suivre de nombreux sites Web différents dans un seul agrégateur, éliminant ainsi le besoin de vérifier manuellement chaque site.

Dans l’architecture Web3, il n’y a pas de source pour recevoir des informations à jour et les utilisateurs doivent vérifier les sites individuellement. De plus, de plus en plus de données sont migrées entre les chaînes, ce qui nécessite un effort complexe et fastidieux de la part des utilisateurs et des développeurs d’applications pour collecter des données de chaque chaîne et de leurs portefeuilles natifs, explorateurs de blockchain et applications avec elle. informations et suivre les mises à jour. RSS3 regroupe toutes ces données dans un seul flux, ce qui permet aux développeurs et aux utilisateurs de Web3 de suivre facilement de nombreux réseaux, actifs et événements différents dans un seul flux.

Avec un marché du contenu en ligne de 100 milliards de dollars généré par 50 millions de créateurs de contenu dans le monde sur l’Internet existant, l’économie du contenu Web3 devrait contenir un potentiel bien plus important compte tenu de sa nature cryptographique et non cryptographique.

Le cycle a été dirigé par CoinShares Ventures, avec la participation de Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Mask Network, HashKey Group, Fabric Ventures, Arweave, Dapper Labs, Avalanche Asia Star Fund, Youbi Capital, Headline VC, Formless Capital, imToken Ventures et des investisseurs privés , y compris Balaji Srinivasan, The Jiho et Miss ₿itcoin.

Meltem Demirors, directeur de CoinShares Ventures, a commenté : « Depuis les premiers jours d’Internet, nous créons des actifs en ligne. Avec plus de 4 milliards d’internautes et 50 millions de créateurs en ligne, il existe un énorme potentiel pour que ces actifs soient financés et représentés en chaîne grâce à de nouvelles primitives cryptographiques. RSS3 permet un avenir dans lequel ces actifs n’auront pas de « plate-forme », ce qui minimise le monopole que les plates-formes web2 ont sur le comportement des utilisateurs et permet l’agrégation dans les applications et une grande variété de nouveaux cas d’utilisation, tels que l’accréditation, la certification et plus en ligne « .

Les membres de l’équipe RSS3 du monde entier ont une riche expérience. Depuis son lancement il y a deux mois, RSS3 a indexé 18 000 utilisateurs, 76 000 liens et 834 000 actifs tout en intégrant plusieurs chaînes de blocs, y compris des chaînes de couche deux et des ponts interchaînes. Les protocoles RSS3 prennent désormais en charge les actifs, les NTF, les activités et le contenu de nombreux réseaux centralisés ou décentralisés, notamment Ethereum, Mirror.xyz, Arweave, Polygon, xDai et Twitter, et travaillent sur la prise en charge de projets tels que Flow, Ronin, Solana et Avalanche.

Alors que le prédécesseur de RSS3, le protocole RSS, a été aux prises avec la centralisation et l’approche restrictive basée sur la plate-forme du Web dirigée par des géants comme Twitter, Facebook et Tiktok. L’équipe RSS3 est ravie de construire un avenir où le cyberespace est ouvert, décentralisé et sans autorisation, comme il l’était aux premiers jours d’Internet.

L’équipe utilisera le fonds pour développer le nœud RSS3 décentralisé et attirer davantage de développeurs vers la création de différentes applications.

L’équipe RSS3 a commenté : « Notre génération a vu à quoi ressemblait Internet quand nous étions enfants, et nous avons vu comment des pionniers comme Aaron Swartz se sont battus pour la liberté de l’information – il est temps que nous prenions les devants. »