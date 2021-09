RSVP maintenant pour notre Q&R en direct avec Susanna Clarke

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

En septembre, le Vox Book Club lit l’un des livres les meilleurs et les plus étranges de ces dernières années : Piranesi, de l’auteur Jonathan Strange & Mr Norrell, Susanna Clarke. Ensuite, à la fin du mois, nous rencontrerons Clarke elle-même en direct sur Zoom – et vous pourrez nous rejoindre.

Piranesi est une sorte d’histoire de Narnia-by-way-Borges, un “Paradis Perdu” dans une vaste salle de marbre inondée. Il raconte l’histoire d’un homme appelé Piranèse, qui erre dans la salle dans un état d’innocence radieuse et terrible. Pour autant qu’il sache, c’est tout ce qu’il y a du monde, et il est l’un des seuls êtres vivants. Le résultat est étonnant à lire, surtout en cette période de quasi-quarantaine : un portrait du traumatisme d’être seul au monde, et une manière de passer à travers et au-delà de ce traumatisme vers quelque chose d’autre.

Notre discussion avec Clarke aura lieu à midi, heure de l’Est, le lundi 27 septembre. Nous discuterons pendant environ 45 minutes, et les questions du public sont encouragées. Vous pouvez confirmer votre présence ici.

En attendant, nous vous retrouverons sur le site le 17 septembre avec notre article de discussion Piranèse, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter du Vox Book Club pour être sûr de ne rien manquer.