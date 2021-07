RSVP ‘Non’ à la soirée Lucid Motors avant le crash boursier de CCIV

Attention Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV) actionnaires : c’est le bon moment pour un flex discret. Après un krach douloureux d’un sommet de près de 60 $, les actions CCIV évoluent enfin à la hausse. En fait, l’action CCIV est en hausse de 18% au cours des 30 derniers jours.

Source : gg5795 / Shutterstock.com

Les médias sociaux sont en feu pour célébrer la beauté pure du Lucid Air (oui, c’est gorg). Les gens sont entichés – presque aveuglés – par les showrooms ultra chics de la marque à Beverly Hills et Chelsea. Oh, et n’oubliez pas que le jour le plus glorieux de “Lucid Nation” (le 23 juillet) approche à grands pas ! Si vous ne le saviez pas déjà, c’est à ce moment que CCIV devient LCID.

Le stock gagnant du terrain, certains des membres les plus passionnés de Lucid Nation ont souligné leurs récents gains. Ils ont même pris le temps de me dire que mon appel négatif sur l’action CCIV est un non-sens.

Source : courriel de Joanna Makris

C’est OK. Ma position sur le titre n’a pas changé : je vendrais en force.

Au milieu de toute l’excitation, il y a encore de la place pour de vraies discussions ici, n’est-ce pas ? Je déteste gâcher la fête, mais laissons nos différences de côté un instant, les taureaux CCIV. N’oubliez pas de vous assurer de savoir qui est de l’autre côté d’un commerce dynamique.

Maintes et maintes fois, les actions se négocient rapidement sur la lancée, seulement pour voir de brusques renversements une fois que le marché a sorti son bâton de mesure. Alors, comment mesurer exactement la valeur réelle d’une entreprise qui n’a pas de chiffre d’affaires et de volume de production ?

Avec 22% du float short et un lock-up à venir le 1er septembre, n’attendez pas trop longtemps pour le savoir.

Stock CCIV : Naviguer dans des expériences brillantes et fabriquées

Les actionnaires de la CCIV ont enfin un catalyseur : Lucid Motors deviendra bientôt une entreprise publique. Mais c’est aussi quand, littéralement, le caoutchouc rencontre la route.

Tout d’abord, voici la bonne nouvelle. Lucid est satisfait de ses premiers prototypes de validation de qualité et vise toujours la production de 557 voitures fin 2021. Il semble également y avoir beaucoup d’intérêt.

(Remarquez que je n’ai pas parlé de ventes ? J’en parlerai plus tard).

Lucid’s Air Dream évoque de pures vibrations californiennes grâce à son corps magnifiquement sculpté. L’attention méticuleuse portée aux détails dans d’autres domaines ajoute également au California Dreamin’ (pensez aux finitions en aluminium brossé, aux turbines nervurées, à un magnifique plafond lambrissé, entre autres nuances). La marque ambitieuse « post-luxe » de Lucid promet de redéfinir le marché des véhicules électriques (VE) comme une « course à deux chevaux ».

En fait, le PDG Peter Rawlinson a confirmé 10 000 réservations pour le Dream. Les clients déboursent jusqu’à 7 000 $ pour une place sur la liste d’attente. C’est certainement un bon indicateur d’intérêt, surtout pour une voiture à 161 500 $. Pour mémoire, Rivian Automotive revendique 30 000 réservations pour son SUV électrique.

Mais, si nous avons appris quelque chose de l’explosion à Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE), c’est prendre des chiffres comme ceux-ci avec un grain de sel.

Est-ce que quelqu’un fait vraiment les maths ici ?

Avec les véhicules électriques sur le point de cannibaliser une industrie automobile mondiale de 5 000 milliards de dollars, il y a plus qu’assez de place pour qu’un deuxième acteur prenne une bouchée de Tesla (NASDAQ :TSLA). Le cours actuel de 682 $ de l’action de Tesla le rend également prohibitif pour de nombreux investisseurs de détail – une autre raison pour laquelle l’histoire de Lucid est si convaincante en ce moment.

C’est ce désir de trouver la « prochaine Tesla » qui est à l’origine d’une grande partie du récent mouvement du stock de CCIV. En fait, le mouvement de 18% des actions CCIV au cours du mois dernier n’est basé sur aucune information supplémentaire. Dans les cercles des médias sociaux de CCIV, le discours est purement spéculatif et excitant. Tout cela est amplifié par un blitz publicitaire au bon moment. (Chapeau à Nathan Rawlins, directeur du marketing de Lucid, qui a mené des campagnes réussies dans des entreprises telles que Jive Software).

En tant qu’investisseur à long terme basé sur les fondamentaux, c’est ainsi que je considère le momentum. Le mois ascendant est une bonne chose… jusqu’à ce qu’il ne le soit pas.

À un certain prix, toute action ne parviendra pas à répondre à ses attentes. En parcourant rapidement le monde ridiculement chaud des sociétés d’acquisition spécialisées (SPAC), nous pouvons voir une longue liste de «changeurs de jeu» autoproclamés. Presque tous ont rencontré leur teneur de marché.

Prenez l’enfant de l’affiche SPAC et le favori de Cathie Wood Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT) par example. Cette société a promis de changer le marché de l’immobilier. Ce n’est pas le cas. (Remarque : si vous voulez jouer ici, achetez Zillow (NASDAQ :Z) plutôt).

L’histoire se répète souvent, ou du moins rime, surtout lorsque les enjeux sont importants. Donc, si vous négociez sur la dynamique CCIV, assurez-vous de savoir comment séparer l’histoire de l’action.

Tout est relatif

Voici un point de départ. Sur la base du dépôt S-4 de la CCIV le 11 juin, le nombre d’actions de Lucid sera d’environ 1,6 milliard d’actions. Au prix actuel de 28,90 $, cela implique une capitalisation boursière de 46 milliards de dollars.

Essayons maintenant de mesurer cette évaluation implicite par rapport à des nombres réels. Le problème, c’est que nous ne pouvons vraiment pas faire ça du tout. Les revenus de Lucid sont nuls et nous n’avons aucune projection crédible – autre que ce qui est inclus dans le dépôt initial de la CCIV.

Compte tenu de l’examen minutieux des régulateurs autour des projections de revenus SPAC ambitieuses, les investisseurs peuvent vouloir faire preuve de prudence avant de miser sur ces chiffres. C’est l’examen réglementaire potentiel – et non l’humilité – qui laisse le Rawlinson typiquement loquace laconique lorsqu’on l’interroge sur les projections de ventes.

Source : Joanna Makris

Les estimations de Lucid sont sans aucun doute très ambitieuses. La société a cité plus de 250 000 livraisons de véhicules en 2026, ce qui pourrait se traduire par un chiffre d’affaires de près de 22,8 milliards de dollars cette année-là. (Rappelez-vous, aucun de ces numéros imprimés n’a été confirmé par la société).

Pour le plaisir, appliquons nos propres projections de base. En supposant qu’en 2023, Lucid vende 35 000 véhicules électriques à un prix de vente moyen (ASP) de 170 000 $ chacun, l’entreprise générerait 6 milliards de dollars de ventes. En regardant ces chiffres sur une base relative, 6 milliards de dollars de ventes ne représentent que 7 % de l’estimation consensuelle de 82 milliards de dollars pour Tesla la même année. Mais, étant donné qu’il a fallu 10 ans à Tesla pour fabriquer 500 000 véhicules, c’est une pente raide.

Il convient de noter que Lucid, comme tous les constructeurs automobiles avant lui, est confronté à un risque d’exécution important pour atteindre cette rampe de production automobile.

The Bottom Line sur les actions CCIV

Même si nous pouvons obtenir derrière ces chiffres, la réalité est que Lucid se négocie à un énorme multiple de 8,5 fois les ventes en 2023. Cela fait de Lucid une entreprise à revenus anticipés plus chère que Tesla, qui se négocie actuellement à un chiffre d’affaires estimé à 8x 2023.

Momentum a étiré ce titre au-delà de ses fondamentaux.

Bien que je reste optimiste sur Tesla, il est important de donner du crédit là où c’est dû. Les taureaux CCIV peuvent célébrer de meilleurs gains que TSLA au cours du mois dernier.

Le problème est que ce mouvement n’est basé sur aucune augmentation fondamentale des revenus ou des flux de trésorerie. Comment convertissez-vous les réservations en revenus ? Lucid peut-il produire 20 000 voitures la première année sans accroc ?

Nous pouvons tous apprécier les salles d’exposition brillantes de Lucid. Mais qu’est-ce que le coût élevé de la fabrication, l’immobilier coûteux et le marketing fastueux font pour les flux de trésorerie et les bénéfices ?

Le stock de CCIV a connu une belle évolution récente. Mais, à partir de très bientôt, le stock devra commencer à mesurer.

Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus. Continuons la discussion. Envoyez-moi un courriel à jmakris@investorplace.com.

A la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street couvrant divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.