RSVP parlera de chercheurs d’or avec Sanjena Sathian et le Vox Book Club

En mai, le Vox Book Club lit le premier roman assuré et immersif de Sanjena Sathian, Gold Diggers. Il y a l’alchimie, les braquages ​​et la politique de la diaspora, et c’est le genre de livre qui me fait beaucoup réfléchir sur le roman de Jonathan Lethem en 2003, Fortress of Solitude.

Nous parlerons de tout avec Sathian en direct sur Zoom sur Mercredi 19 mai à 17 h, heure de l’Est, avec les questions du public encouragées. Nous serions ravis de vous y voir, alors allez-y et RSVP ici. En attendant, abonnez-vous à la newsletter du Vox Book Club pour ne rien manquer, et revenez le vendredi 14 mai pour notre discussion sur place.

Voici le calendrier complet du Vox Book Club pour mai 2021

Vendredi 14 mai: Message de discussion sur les chercheurs d’or publié sur Vox.com

Mercredi 19 mai: Événement virtuel en direct avec l’auteur Sanjena Sathian à 17 h, heure de l’Est. Vous pouvez RSVP ici. Les questions des lecteurs sont encouragées!