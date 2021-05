RT-PCR COVID-19 Rapports de test négatifs obligatoires pour les passagers des chemins de fer indiens se rendant à Goa; des détails

RT-PCR COVID-19 Les rapports de test négatifs ont été rendus obligatoires pour entrer dans l’état.

Passagers des chemins de fer indiens voyageant à Goa, prenez note! RT-PCR COVID-19 Les rapports de test négatifs ont été rendus obligatoires pour entrer dans l’état. Le ministère des chemins de fer a informé le grand public que, conformément à l’ordre de l’État de Goa, les voyageurs à destination de l’État de Goa, à savoir Kulem, l’église de Sanverdam, Madgaon, Vasco Da Gama ainsi que d’autres gares de Goa, devraient transporter RT- PCR COVID-19 Test négatif rapporte avec eux, avec test effectué dans les 72 heures suivant l’entrée dans l’état ou certificat de vaccination complet (deux doses de vaccin). Cependant, selon Northern Railways, les catégories de personnes suivantes ont été exemptées de l’exigence ci-dessus:

Résidents de Goa sur présentation de leur preuve de résidencePersonne entrant dans l’État de Goa à des fins de travail sur production de leur carte d’identité de travail / preuve / lettre de l’employeurPersonne entrant dans l’État de Goa pour urgence médicale, sur production d’une preuve ou venant en ambulance

Récemment, le ministère des Chemins de fer a demandé aux passagers de se mettre à jour avec les dernières directives COVID-19 émises par différents gouvernements d’État avant de commencer leur voyage en train. Les voyageurs de chemin de fer ont été exhortés à se mettre à jour avec les protocoles de pandémie émis par les États avant de voyager, car chaque État a ses propres lignes directrices covid. Selon le ministère des chemins de fer, cette mesure a été prise pour éviter la confusion et les difficultés pour les passagers.

La semaine dernière, l’État du Bengale occidental a rendu obligatoire pour les passagers arrivant dans l’État par train d’avoir leurs rapports RT-PCR négatifs covid. Le secrétaire en chef du gouvernement du Bengale occidental avait émis un ordre, déclarant que les passagers entrants dans les bus interétatiques et les trains longue distance doivent porter leurs rapports de test négatifs de COVID-19. L’État de la WB, qui était récemment en mode électoral avec l’annonce des résultats du scrutin de l’Assemblée plus tôt ce mois-ci le 2 mai 2021, a signalé une énorme augmentation des cas de nouveaux coronavirus au cours des derniers jours.

