RTP Global, les fondateurs de Cred, ShareChat, Snapdeal et d’autres investissent dans un portail de réservation de camions en ligne pour les PME

Technologie pour les MPME : Marché en ligne pour les petites et moyennes entreprises de transport routier et les propriétaires de véhicules utilitaires individuels Vahak a levé des investissements auprès de RTP Global avec la participation de Luxor Capital et Leo Capital. Le tour de 5 millions de dollars de la pré-série A a également vu la participation d’investisseurs providentiels, notamment Kunal Shah, fondateur et PDG de Cred; Jitendra Gupta, fondateur et PDG de Jupiter ; Vidit Aatrey et Sanjeev Barnwal, co-fondateurs, Meesho ; Mohd Farid, co-fondateur, ShareChat ; Amrish Rau, PDG, Pine Labs ; Harsimarbir Singh, cofondateur, Pristyn Care ; Rohit Bansal et Kunal Bahl, cofondateurs, Snapdeal ; et Ravish Naresh, cofondateur et PDG de Khatabook.

« Jusqu’à présent, plus de 2 000 000 PME de transport ont rejoint la plate-forme et environ 75 à 80 % d’entre elles sont des petites entreprises. Nous avons assisté à une énorme augmentation de l’activité des utilisateurs, en particulier de la part des moyennes et petites entreprises et des propriétaires de camions avant et après la pandémie. Pendant les blocages, nous avons vu 30% de petits utilisateurs en plus que d’habitude », a déclaré Karan Shaha, cofondateur et PDG de Vahak à Financial Express Online.

Le capital sera déployé pour embaucher et améliorer les capacités technologiques de l’entreprise, en plus d’élargir sa clientèle et son réseau. La startup sert le marché du transport de marchandises et de marchandises spéciales pour différents types de marchandises, les camions restant inactifs à un moment donné en raison d’inefficacités opérationnelles causées par un manque de technologie. Vahak a déclaré que cela entraînait quotidiennement des pertes monétaires pour les camionneurs et le secteur de la logistique. La plateforme permet aux transporteurs d’optimiser l’utilisation de leurs véhicules grâce à la réservation de chargement en ligne.

Le modèle d’exploitation de Vahak s’apparente à la plate-forme de fret numérique chinoise Full Truck Alliance, qui aurait été évaluée à 24 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York le mois dernier. Vahak regroupe des opérateurs de services de transport de toute l’Inde et ne possède ni n’exploite ses propres flottes. Il utilise une application de marché aux enchères qui permet aux clients de se connecter directement avec les transporteurs et les propriétaires de camions et de réserver des camions, des remorques et des chargements sur des véhicules partagés, etc. Le marché permet également aux transporteurs de créer une marque en ligne pour leur entreprise, de générer des prospects en tirant parti d’un réseau pan-indien, et d’augmenter leur génération de revenus en leur permettant de faire fonctionner leurs véhicules pendant la plupart des jours d’un mois.

« Il existe des problèmes très profondément enracinés pour les PME de transport et les propriétaires de camions dans l’espace hors ligne. La gestion opérationnelle manuelle et téléphonique, la charge commerciale et les problèmes de crédit sont les enjeux majeurs. Nous aidons ces petites entreprises à tirer parti de la technologie et de l’énorme réseau que nous avons créés. Les entreprises sont en mesure d’augmenter instantanément leur portée de 10 à 15 fournisseurs à des milliers d’euros et sont en mesure de renforcer la confiance et la valeur de la marque pour leur entreprise grâce à des vérifications et à un profilage de Vahak », a ajouté Shaha. La startup cherche à ajouter plus de 1,5 million de petites entreprises et de propriétaires de camions à sa plate-forme d’ici la fin de cette année.

« Vahak propose un service qui répond à un besoin humain universel dans le transport de marchandises, sur l’un des marchés logistiques les plus vastes et fragmentés au monde. En créant un marché de style vente aux enchères d’actifs et de fonds de roulement légers, l’équipe a fait preuve d’une faible intensité opérationnelle, d’une capacité d’évolutivité et d’une qualité commerciale que nous recherchons dans les entreprises qui définissent les catégories », a déclaré Yousif Al-Dujaili, Venture Partner, RTP Global . La société a développé un réseau de prestataires de services de camionneurs couvrant environ 8 000 sites en Inde et gère déjà plus de 10 000 chargements actifs quotidiens. Il envisage d’atteindre 1 milliard de dollars de GTV annuel au cours des 12 prochains mois par rapport au taux de fonctionnement annualisé actuel de plus de 100 millions de dollars de GTV.

