Rubén Blades sera le Grammy Latin Person of the Year 2021 – El Sol de México

Le chanteur et acteur Rubén Blades sera nommé Person of the Year par la Latin Recording Academy dans le prochain volet du Latin Grammy (dont la date sera annoncée prochainement).

Le producteur sera également reconnu pour son engagement continu en faveur de la justice sociale et son soutien à des programmes à travers le monde, pour sensibiliser à l’oppression politique, à la faim et à la pauvreté, à travers des sujets tels que “Interdit d’oublier”, “Looking for America” ​​et ” Disparitions”.

Dans un communiqué, Rubén a remercié l’académie et son équipe de lui avoir permis de remporter ce prix. “Le succès n’est jamais le produit de l’effort d’un seul individu, il est le résultat de nombreuses contributions et de la volonté et du talent d’autres personnes. Aujourd’hui, je remercie tous ceux qui ont rendu possible le succès de ma carrière de musicien et de compositeur.”

Le président / PDG de The Latin Recording Academy, Gabriel Abaroa Jr, a souligné qu’en ce moment, personne ne mérite plus ce prix, étant donné l’importance que les causes sociales ont prise l’année dernière.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

“Rubén Blades est un artiste vraiment emblématique qui a inspiré plusieurs générations avec les paroles impressionnantes et intelligentes de ses chansons, et dont le génie a promu la justice à tous les niveaux de la société”, a-t-il déclaré dans ce communiqué.

Ce prix s’ajoute aux huit nominations aux Latin Grammy, neuf Grammy et Emmy (en 1991 et 1992, pour ses rôles dans The Josephine Baker Story et Crazy for the Heart) qu’il a remportées tout au long de ses plus de 50 ans de course.