Ruben Dias comparé à l’ancien héros de Manchester United Jaap Stam alors que Tony Cascarino explique les différences entre la star de Man City et Virgil van Dijk de Liverpool

Tony Cascarino a comparé Ruben Dias à l’ancien défenseur de Manchester United Jaap Stam après sa brillante première saison en Premier League.

La star de Man City a remporté le prix PFA du joueur de l’année samedi après avoir aidé Man City à remporter un troisième titre de Premier League en quatre ans la saison dernière.

Dias a été une révélation depuis qu’il a rejoint Man City

Dias, qui est arrivé à l’Etihad pour environ 65 millions de livres sterling de Benfica l’été dernier, a transformé la défense de City de la même manière que Virgil van Dijk l’a fait à Liverpool.

Cela a conduit à des comparaisons entre les deux défenseurs, cependant, l’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino pense que Dias ressemble plus à Stam, qui a remporté trois titres de Premier League avec Man United.

Stam était une force avec laquelle il fallait compter à United, remportant cinq trophées en seulement trois saisons à Old Trafford

Il a déclaré à talkSPORT: «Le récit est évidemment un gagnant, vous gagnez des choses.

« Dias a connu une saison formidable, ce n’est même pas à débattre. Il était exceptionnel. Il a très rarement eu des ennuis. Il n’y a eu que quelques fois où les gens ont eu le mauvais côté de lui.

« Il me rappelle un peu plus Jaap Stam. Lorsque Jaap est arrivé à Man United, il était un très bon défenseur.

GETTY IMAGES

Van Dijk est absent à cause d’une blessure au genou depuis octobre dernier

« J’ai toujours pensé que Jaap Stam était vraiment difficile à dépasser. Il utilisait beaucoup la force du haut de son corps et faisait des choses simples. Virgil van Dijk l’a remporté [the PFA Player of the Year award] en tant que défenseur.

« Virgil est plus un passeur composé, utilisateur du ballon, il joue de superbes ballons par-dessus les défenseurs.

“Il utilisait ce rôle légèrement différent où je pense que Dias l’a eu, l’a donné à un joueur proche de lui et a fait son travail avec brio.”

