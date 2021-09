Ruben Dias donne son avis sur le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Le défenseur central de Manchester City Ruben Dias a fait part de ses réflexions sur le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

Dans une interview avec Sport TV (via un Bola), le Portugais a expliqué comment Ronaldo améliorerait Manchester United en tant qu’équipe.

Il a déclaré: «Cristiano, année après année, continue d’être à un niveau élevé. Quand les gens s’y attendaient, après le temps qu’il a passé à la Juventus, il est revenu bien. »

Le duo a partagé le même vestiaire lors du Championnat d’Europe 2020 pour le Portugal.

Le joueur de 24 ans a rejoint Man City la saison dernière après que United aurait refusé l’opportunité de le signer.

Il a remporté le prix du joueur de la saison en Premier League et a propulsé l’équipe de Pep Guardiola à son cinquième titre de champion.

Dias a déclaré: «Cristiano est revenu dans l’une des ligues les plus compétitives au monde et dans l’un des clubs les plus ambitieux. C’est un grand pas pour lui.

“Nous ne prédirons pas l’avenir, mais évidemment United s’est renforcé et est devenu un concurrent encore plus fort.”

Ronaldo a continué là où il s’était arrêté à United. Le joueur de 36 ans a marqué dans les trois matchs joués et semble avoir faim de plus.

L’arrivée du Portugais a donné un coup de pouce à toute l’équipe. Man United a maintenant quelqu’un sur qui compter dans les moments cruciaux.

Cependant, la clé pour Solskjaer sera de gérer efficacement la charge de travail de Ronaldo pour éviter toute blessure.