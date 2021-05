Ruben Dias “ meilleur que Virgil van Dijk ” et comparé au mur de briques alors que le défenseur de Man City livre une autre performance incroyable lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain

Ruben Dias a livré une autre performance incroyable pour Man City alors que son équipe atteignait sa toute première finale de Ligue des champions.

Sur les deux jambes, Dias a été impérieux au cœur de la défense aux côtés de John Stones alors qu’ils battaient le Paris Saint-Germain 4-1 au total.

Ruben Dias avait un homme de la performance du match contre le Paris Saint-Germain

Kylian Mbappe est resté silencieux au match aller car il n’avait pas de tirs au but et Mauro Icardi au match retour était anonyme au deuxième.

Il avait des statistiques incroyables, dont trois tirs bloqués et trois dégagements.

Statistiques de Ruben Dias vs PSG

100% plaqués gagnés

90% de précision de passage

41 touches au total

3 dégagements

3 blocs

L’animateur de talkSPORT et fan de Man United Andy Goldstein pense même qu’il est meilleur que le héros de Liverpool Virgil van Dijk.

«Je pensais qu’ils étaient absolument géniaux. Aussi mauvais que soit le PSG, on pourrait dire que Man City les a fait paraître mauvais, City était fantastique », a déclaré Goldstein au Sports Bar.

«Ruben Dias, mon Dieu quel défenseur il est. Est-il le meilleur défenseur de la Premier League?

GETTY

Van Dijk a transformé la défense de Liverpool après son déménagement de 75 millions de livres sterling de Southampton en 2018

“Je pense qu’il est. Je pense qu’il est meilleur que Virgil van Dijk. Je pense qu’il est fantastique.

Il a ajouté: «Ce Ruben Dias est un rocher. Il mourra pour le badge.

L’ancien attaquant de Charlton, Tottenham et Aston Villa, Darren Bent, a même tweeté une photo hilarante de Dias montrant à quel point le défenseur est un mur.

Le défenseur portugais a été signé cet été par Benfica dans le cadre d’un contrat de 65 millions de livres sterling et c’est sans doute la signature de la saison.

Il a formé un brillant partenariat avec John Stones et au cours des 20 matchs qu’ils ont disputés ensemble, ils ont gardé 13 feuilles blanches et n’ont concédé que huit buts.

L’ancien ailier de City Trevor Sinclair a déclaré à talkSPORT: «Au coup de sifflet final, vous voyez John Stones sauter sur Ruben Dias. Il y a là un véritable partenariat.

Stones et Dias ont formé un magnifique partenariat à City

«Vous parlez des partenariats de John Terry et (Ricardo) Carvalho, Rio (Ferdinand) et (Nemanja) Vidic, je pense que c’est l’un de ces partenariats.

“Il a coûté 65 millions de livres à Man City et cela a non seulement amené un joueur et un leader fantastique au club, mais il a également revitalisé celui qu’ils avaient déjà.”