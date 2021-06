Ruben Dias, Phil Foden et Pep Guardiola remportent les prix individuels de la Premier League alors que Harry Kane, Mohamed Salah et Bruno Fernandes font partie de l’équipe de l’année PFA dominée par les stars de Manchester City

Six des vainqueurs du titre de Manchester City ont été nommés dans l’équipe PFA de l’année, avant que Ruben Dias, Phil Foden et Pep Guardiola ne remportent les récompenses de fin de saison de la Premier League.

Dias, qui a déjà remporté le prix des écrivains de football, ajoute un autre honneur individuel à sa collection après une belle saison, et semble prêt à faire table rase lorsque la PFA annoncera son joueur de l’année.

. – .

Six des vainqueurs du titre de Manchester City ont été nommés dans l’équipe de l’année de la PFA Premier League

.

Dias devient le quatrième défenseur à remporter le titre de joueur de l’année en Premier League

Son coéquipier de Man City, Foden, a battu la concurrence de Mason Mount et Declan Rice pour remporter le prix du jeune joueur de la Premier League, tandis que le manager Pep Guardiola a remporté son prix de gestion.

Les prestigieux prix PFA n’ont pas encore été révélés, mais leur équipe de la saison a été dévoilée hier soir – avec Ederson, Joao Cancelo, John Stones, Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan, tous reconnus par leurs pairs et votés dans le XI divisionnaire aux côtés de Dias.

Bruno Fernandes de Manchester United réussit également aux côtés de Luke Shaw après la fin de sa saison de résurgence lors d’une convocation en Angleterre.

Harry Kane de Tottenham et Mohamed Salah de Liverpool, qui ont marqué respectivement 23 et 22 buts en championnat, sont inscrits.

Bien qu’il ait remporté la Ligue des champions – ainsi qu’avoir atteint la finale de la FA Cup et terminé quatrième de la Premier League – aucun joueur de Chelsea n’est inclus.

S’il parvient à ses fins, Kane pourrait rejoindre ces six étoiles à City après une brillante saison personnelle dans une équipe moyenne de Tottenham.

.

Le vainqueur du Soulier d’or et du meneur de jeu Harry Kane a également fait le PFA XI

Le capitaine anglais, qui a dit aux Spurs qu’il voulait partir cet été, a remporté le Soulier d’Or pour la troisième fois, avec 23 buts et a également dominé le classement des passes décisives avec 14.

Son jeu de liaison avec Son Heung-min a été une force motrice derrière l’ascension des Spurs au sommet du classement à Noël et le Sud-Coréen est également élu.

Les 17 buts et 10 passes décisives de Son ont été son meilleur total et les 14 fois où il a combiné avec Kane est un record en Premier League, battant les 13 d’Alan Shearer et Chris Sutton en 1994/95.

Manchester United s’est de nouveau retrouvé sans trophée, mais Luke Shaw et Bruno Fernandes ont tous deux été élus dans l’équipe après des saisons impressionnantes.

.

Shaw et Fernandes ont fait l’équipe PFA, malgré la fin de la saison sans trophée

Shaw était l’arrière gauche le plus performant tandis que Fernandes a marqué 18 buts et ajouté 12 passes décisives.

Mohamed Salah de Liverpool a également fait le XI après avoir mené Kane près du Soulier d’Or, marquant 22 buts – son deuxième plus haut total.