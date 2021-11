Rubén Díaz échoue et Signani conserve l’Euro

Rubén Díaz a dû attendre 25 mois pour disputer le Championnat d’Europe des poids moyens. Le Navarrais de 41 ans s’est rendu à Rome pour affronter Matteo signani (42 ans). Il l’a fait sans complexes et convaincu qu’il pourrait rentrer chez lui sur le trône continental. Comme cela s’est produit en Pologne en 2018, le ‘Destroyer’ n’a pas pu le faire. Signani a conservé sa ceinture par décision unanime (117-11, 116-112 et 115-113) dans un combat où Rubén a manqué un peu de rythme. Dommage pour lui, c’est que les opportunités sont venues trop tard. Avec une plus grande poussée, il aurait maintenant la ceinture en sa possession.

« Croyez-le. Vous lui êtes supérieur » ou « Saisissez l’opportunité, s’il vous plaît, Rubén », étaient quelques-unes des harangues adressées à l’Espagnol par son équipe. Jesús Antonio Labrador ‘Xule’, Emiliano et Javi Gallego ont tenu à mettre Navarro dans la bagarre. En Pologne, contre Szeremeta, ses nerfs ont fait des ravages, peut-être aussi à Rome, il a également échoué de la même manière. L’absence de bague a également été constatée. Il n’avait pas boxé depuis juin 2019. Une longue période, ce qui a rendu difficile pour lui d’entrer dans le combat. En fait, ce n’est qu’au cinquième tour qu’il a retrouvé un peu son rythme habituel.

Díaz a essayé de trouver du travail, les mains liées, mais ils étaient isolés. Signani allait à une vitesse similaire, mais a réussi à verrouiller le combat, couper le rythme (a beaucoup utilisé sa tête, mais n’a jamais perdu un point) et obtenez une combinaison. Le sentiment était d’un combat très serré, mais être champion et se battre à domicile étaient deux facteurs qui ont rapproché la victoire de l’Italien. Ainsi, bien que Rubén Díaz ait essayé (les coupures qu’il a subies l’ont déchaîné dans la dernière partie) avec tout au tour final. Il savait que ses options passaient par le KO et il a essayé d’en profiter. Ils ne sont pas sortis non plus. Ce n’était pas son jour. Il quitte la boxe sans l’Européen qu’il a mérité tout au long de sa carrière. Injuste.



Matchroom a confirmé un nouveau spectacle en Espagne

Lors de la soirée organisée à Rome, Matchroom en a profité pour officialiser la prochaine étape en Espagne. Ce sera le 3 décembre à Bilbao (peut être suivi via DAZN). Kerman Lejarraga revient dans sa ville pour défendre le super poids welter européen. Il le fera contre l’anglais Jack Flatey. De plus, deux ex-Olympiens comme Samuel Carmona et Jonathan Alonso seront en action. Le championnat espagnol des super-moyens a également été confirmé. Damián Biacho le défend contre Guillermo Rivero.