Rubén Díaz : « La boxe m’a pris plus qu’elle ne m’a donné »

Ruben Diaz (Pampelune, 1978), a décidé de quitter la boxe après son dernier combat, le titre européen des poids moyens qu’il n’a pas pu arracher en Italie à Matteo signani. Il quitte la boxe active avec un record de 26-3-2, 17 KO, ayant été le champion d’Espagne des poids moyens et super moyens, ainsi que régnant dans l’Union européenne au sein des poids moyens. Le déjà ex-boxeur reçoit ESPABOX dans cette nouvelle étape de sa vie une fois qu’il a quitté la boxe.

Nous vous demandons de faire le point sur votre carrière : « Ma carrière a été un véritable désastre, mais je l’ai apprécié. La boxe m’a pris plus qu’elle ne m’a donné pour tous les problèmes en dehors du sport lui-même, mais elle m’a aussi fait réaliser que je suis une personne constante et dévouée. Je garde cela comme la plus grande satisfaction. Ce qu’est la boxe en elle-même, au final c’est un sport très complet, c’est une passion, il n’y a pas de meilleur sport pour t’aider. Je conseillerais aux personnes qui commencent à se donner à fond, de prendre plaisir à s’entraîner, mais d’avoir conscience que la boxe est un sport minoritaire en Espagne, que certains arrivent, mais beaucoup d’autres non. L’important est d’étudier et de s’entraîner tout en pratiquant le sport, pour que demain tu puisses chercher un travail qui te comblera quand la boxe sera finie ».

Sur son dernier combat, il réfléchit et commence par une lamentation : « Le combat avec Signani aurait dû se faire en 2019, quand il aurait dû être célébré, et pas maintenant fin 2021. J’ai très mal commencé, j’ai remarqué l’inactivité et j’étais hors de portée, pas à l’aise. J’ai commencé à me sentir mieux au quatrième tour, mais ensuite les coupures sont arrivées et ce fut un désastre, car du sang est entré dans mes yeux et je ne pouvais pas voir, alors j’avais peur qu’une main n’atteigne même que je ne voyais pas .

Díaz réfléchit à la complexité d’être un boxeur professionnel en Espagne, pour lequel il mentionne la situation qui s’est produite il y a un peu plus de dix ans : « C’est difficile de concilier vie professionnelle et vie sportive, car il faut travailler, sa famille… J’ai été hors compétition pendant cinq ans depuis 2008 à cause d’un problème avec un manager, qui a conduit à un procès et a eu ces conséquences pour moi de devoir arrêter dans mes premières années, quand je pouvais mieux être boxeur. J’étais plus à l’aise à mon retour, dans ma deuxième étape, car j’avais déjà un travail stable et je pouvais m’entraîner plus sereinement. Depuis 2009, j’ai de bonnes conditions de travail, finalement tout ce que j’ai perdu au niveau sportif dans cette interruption à cause de problèmes contractuels que j’ai gagnés au niveau intellectuel et professionnel : j’avais des études académiques moyennes, j’avais quitté le travail, peu d’économies, etc. . C’était une mauvaise situation. J’ai commencé à étudier et j’ai cherché la vie d’une manière différente, je devais sortir la boxe de ma tête parce que c’était une question de justice, je ne pouvais rien y faire. Et, comme je vous l’ai dit, ça s’est bien passé pour moi, j’ai personnellement gagné ce que j’ai perdu au niveau sportif ».

Enfin, il nous dit ce qu’il fera à l’avenir : « Pour le moment, je ne pense pas à la boxe, car il y a des milliers d’autres projets. Pour l’instant je ne sais pas si je continuerai à être lié à ce sport, j’ai dans les prochains mois quelques examens à l’université, je veux finir début 2022. Là je ferai un examen exhaustif et réaliste , la tête froide, des possibilités de rester attaché au monde de la boxe ou je l’ignore totalement ».

Bonne chance dans cette nouvelle vie pour le «Destructeur» navarrais.

L’intégralité de la conférence peut être visionnée ce soir à partir de 22h00 sur ce lien.