Rubén Díaz, un nouveau défi européen à 41 ans

Le RAE définit « attendre » comme « espérer obtenir ce que vous voulez ». Cette définition l’a rendu bien Rubén Diaz (26-2-2, 17 KO). Le ‘Destroyer’ attend depuis octobre 2019 pour disputer le championnat d’Europe des poids moyens. Cela fait 25 mois, avec trois reports et de la patience. « Vous n’avez pas besoin de le motiver, il se motive lui-même. Il vise à prendre cette ceinture et est convaincu« , souligne dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’ Jesús Antonio Labrador ‘Xule’, son entraîneur pour ce procès. parlé avec Xule. Je le connaissais depuis longtemps et nous avons dû nous préparer ensemble pour ce combat, oui ou oui », révèle le combattant Gallego Prada avant de finalement disputer ce combat ce vendredi (DAZN, 19h00).

Díaz a déjà fait trois préparations pour affronter Matteo Signani (30-5-3, 11 KO), champion continental de la division. Les reports et la pandémie font que l’Espagnol n’a plus boxé depuis juin 2019. « L’attente est devenue éternelle. Je vais bien, mais je n’y réfléchis pas beaucoup. Les circonstances sont ce qu’elles sont. Je ne lui donne plus de tours. Je vais me battre et gagner« , confie avec assurance le boxeur Gallego Prada.

Avec autant de temps d’attente, l’équipe navarraise a plus que suffisamment étudié Signani. « Il a beaucoup de travail, il est costaud et sait gâcher les combats. Je ne vois pas de grandes vertus en lui, mais je vois beaucoup de travail et il sait rivaliser. C’est le plus compliqué« , dit Xule. Díaz est clair sur la façon dont il va sortir et ce qu’ils attendent du combat dans son coin. » Je m’attends à un long combat. J’imagine qu’il sortira pour bouger et s’accrocher. J’espère que je veux une guerre. Je pense que ce sera plus long, mais il n’atteindra pas la fin. Le coup de poing de Rubén sera la clé« , conclut le sélectionneur.