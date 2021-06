Rubén García, hôte emblématique de La Mano Peluda, est décédé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Cet après-midi, la mort de Rubén García Castillo, animateur emblématique d’émissions radio-terroristes telles que La Mano Peluda et Historias del Más Allá, a été annoncée.

Rodrigo Jiménez, directeur général du système de radio et de télévision Mexiquense, a regretté la mort de Rubén García Castillo lundi.

«C’est avec une grande tristesse que nous rapportons la perte de notre collègue et ami Rubén García. Annonceur et chef d’orchestre talentueux qui, avec émotion et qualité humaine, nous a fait vibrer pendant tant d’années avec ses Stories de l’au-delà. Étreinte fraternelle à vos proches et à vos proches. Repose en paix », a-t-il déploré sur ses réseaux sociaux. Il convient de noter qu’aucun détail n’a été donné sur la cause de son décès.

Rubén Castillo, a été le premier chef d’orchestre de La Mano Peluda, une émission radiophonique transmise du Mexique au monde; qui est basé sur la diffusion d’histoires d’horreur où les gens appellent une émission de radio en direct et racontent leur histoire à l’antenne.

Outre le fait que la mort de Rubén García Castillo laisse un profond silence dans le monde de la radio, son départ laisse ses milliers de fans sous le choc, comme cela se produit presque exactement 10 ans après la mort de Juan Ramón Saenz, également animateur de La Mano Peluda, victime d’un arrêt respiratoire causé par une étrange bactérie gastro-intestinale, cependant, il y a ceux qui assurent que cela pourrait être une malédiction, après avoir entendu dans son programme d’horreur l’histoire d’un homme qui a vendu son âme à le diable.

Source: Vanguard