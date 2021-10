Rubén García « Peli »: « Se battre contre des rivaux mal préparés est un mensonge »

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Rubén García «Peli» (5-11-2, 1 KO) est, à 37 ans, un vétéran de la boxe espagnole. Il n’a pas eu une carrière simple, et derrière son palmarès se cache un combattant qui, depuis le début, a toujours testé les adversaires les plus coriaces possibles, aussi bien en boxe nationale que lorsqu’il a été réclamé hors d’Espagne. A reçu ESPABOX faire le point sur sa dernière guerre contre Carlos Ramos et, accessoirement, parler de tout ouvertement, comme il le fait toujours.

La dureté de la vie humble de la boxe est bien décrite par Peli dans sa vie de tous les jours : «Mi vida es levantarme a las 7 de la mañana e irme nueve horas a trabajar a la obra, luego salgo, voy a casa y saco al perro, me voy a entrenar, veo a los amigos un rato y me voy a correr por la nuit. Et puis dormir. C’est très dur, il faut l’aimer beaucoup, si tu veux être un boxeur professionnel, tu dois courir et s’entraîner tous les jours. D’autres le font pour des combats spécifiques, mais les gens comme moi ne se reposent jamais, car nous devons être comme ça toute l’année pour voir s’ils nous appellent pour quelque chose à la dernière minute. Ils peuvent m’appeler à tout moment, c’est pourquoi je dois être en poids et bien préparé », insiste-t-il pour montrer les particularités des combattants comme lui.

« Certains boxeurs espagnols ne sont pas aussi bons qu’on le croit »

En ce qui concerne sa carrière, caractérisée dès le début par l’affrontement des rivaux les plus coriaces de son poids, Rubén García soutient que «C’est ce que j’ai choisi et comment je comprends la boxe. Je n’aime pas les faux combats, n’importe qui gagne quelqu’un qui va perdre, ou qui n’est pas entraîné, car il y a beaucoup de combats en Espagne qui sont faits contre des gens qui ne sont pas des athlètes. Je ne partage pas l’idée des boxeurs avec quinze ou vingt victoires et ils n’ont vraiment combattu avec personne, parce qu’ensuite tu sors représenter la boxe espagnole et tu n’es pas à la hauteur ; Des gens comme Sandor ou Kiko sont perçus comme de vrais combattants, mais je pourrais vous dire à beaucoup d’autres qu’ils ne le sont pas. Si cela en vaut la peine pour eux, allez-y, mais quand ils sortent, ils voient la réalité. Il faudrait vraiment qu’un bon 20-0 me tue, pour mettre KO facilement, et ça n’a pas été comme ça ».

Lorsqu’on lui demande qui de ses rivaux (Carlos Ramos, Jon Fernández, Samuel Molina, Jonathan Alonso, Moussa Gholam, Robert Harutyunyan, etc.) lui semble le meilleur boxeur, il répond que « Moussa Gholam est l’un des meilleurs que j’aie affrontés, et puis j’ai eu des combats très durs, comme à Alicante contre Alin Florin, mais certains des boxeurs que vous avez nommés pour moi ne sont pas aussi bons qu’on le pense. Je les ai affrontés et je ne pense pas qu’ils soient ce que dit leur record ».

Un autre combat difficile, comme García l’a mentionné, était le dernier qu’il avait joué contre Carlos Ramos, il y a quelques semaines, où une véritable guerre a eu lieu dans laquelle l’arbitre a pris deux points à Ramos, qui a toujours gagné par décision majoritaire : «Pour moi, c’était un combat confortable, car Carlos venait tout le temps me chercher avec sa main arrière, toujours la même, et j’ai passé les huit rounds à bouger. Le garçon est en danger, il frappe fort et j’ai remarqué une main, mais je ne l’ai pas vu autant que son dossier le dit. Je suis arrivé quatre semaines avant et personne ne voulait le combattre, alors j’ai parlé avec Ricardo (manager) et Iván Ruiz Morote (entraîneur) et nous sommes allés de l’avant. Et quiconque l’a vue sait que j’ai gagné le combat ; pour moi, se battre est une illusion, mais ça ne peut pas être que trois gars, quatre, arbitres, fassent exploser tout le travail d’un boxeur ».

« Jon Fernández m’a manqué de respect, j’attends qu’ils m’appellent »

Au fait, il semble qu’il y aura une revanche : «Je sais qu’il l’aime, car dès la fin du combat, il m’a dit qu’il fallait avoir une revanche, et c’est la preuve qu’il se sentait perdant. Espérons qu’il se remette bien de sa blessure au biceps et qu’il soit à cent pour cent de pouvoir se revoir. Je t’attends « .

En parlant d’avenir, il dit que « J’ai encore deux ou trois ans, si tout est normal, pour me battre ici. Je voudrais faire un titre dans mon poids, le super poids plume. Ce dernier combat était dans ma catégorie, mais ils m’appellent généralement à combattre dans la lumière ou même la super lumière. Mais la boxe est mon rêve, ce sport en lui-même est ce qui me motive. J’ai aussi l’épine de Jon Fernández : je me suis déjà battu avec lui dans l’un de mes premiers combats, mais dans la pandémie j’ai vu qu’il disait qu’il n’avait pas de rival, et j’ai répondu poliment que je pouvais me battre à nouveau avec lui, qu’il avait un rival si je voulais. Je pense qu’il s’est senti mal et m’a manqué de respect, alors nous avons eu un peu de dépit et une certaine controverse, il m’a dit qu’ils nous appelleraient et nous sommes toujours avec le téléphone en main ».

L’intégralité de la conférence peut être visionnée à partir d’environ 22h15 sur ce lien.