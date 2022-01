Ruben Neves, cible de Manchester United, invité à refuser un transfert de 35 millions de livres sterling

Manchester United envisage un transfert de 35 millions de livres sterling pour Ruben Neves (Photo: .)

Danny Mills a averti Ruben Neves, cible du transfert de Manchester United, qu’il avait de meilleures chances de remporter des trophées aux Wolves qu’à Old Trafford.

Les Red Devils envisagent un transfert de 35 millions de livres sterling pour Neves alors qu’ils cherchent à renforcer l’équipe de Ralf Rangnick pendant la fenêtre de transfert de janvier.

L’international portugais Neves, qui a aidé les Wolves à remporter une célèbre victoire contre United lundi soir, fera sa 200e apparition pour l’équipe de Midland plus tard dans le mois.

Le joueur de 24 ans est un pilier du côté des Wolves depuis son arrivée en Angleterre en 2017 et ses performances ont attiré l’attention des géants de la Premier League Manchester United.

Rangnick veut renforcer son équipe ce mois-ci – et en particulier ses options de milieu de terrain – avec Fred, Nemanja Matic et Scott McTominay flatteur pour tromper et Donny van de Beek et Juan Mata actuellement hors du côté.

Mais l’ancien défenseur anglais Mills a averti Neves de rejoindre Manchester United, qui n’est que septième de la Premier League et n’a plus remporté de trophée depuis 2017.

« Les loups ont autant de chances de gagner la Coupe Carabao ou la FA Cup », a déclaré Mills à talkSPORT.

Danny Mills dit que Neves a de meilleures chances de remporter des trophées chez Wolves (Photo: Sky Sports)

« Manchester United ne va pas gagner la Premier League, et ils ne vont pas gagner la Ligue des champions.

« Les loups pourraient entrer dans la Ligue Europa, et ils auront de meilleures chances de gagner la Ligue Europa que Manchester United n’aura de gagner la Ligue des Champions. »

S’exprimant avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, le manager des Wolves, Bruno Lage, a déclaré que Neves considérait les Molineux comme sa « deuxième maison », mais a admis qu’il pourrait « avoir besoin d’un défi différent » à ce stade de sa carrière.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

« Ruben a le sentiment que c’est sa deuxième maison – et le bonheur vient avec », a-t-il déclaré.

— C’est bien, mais c’est une autre chose de le convaincre de rester. Il ne s’agit pas d’un contrat ou d’argent. Il s’agit de créer une grande équipe qui se bat pour différentes choses.

‘Ruben est à cet endroit où il a besoin d’un défi différent. Et nous voulons aussi un défi différent pour le club.

Plus : Manchester United FC



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();