Ruben Neves dit à ses coéquipiers qu’il veut qu’Arsenal déménage cet été avec des pourparlers en cours .

Arsenal a ouvert des pourparlers pour signer la star des Wolves (Photo: .)

Le milieu de terrain des Wolves Ruben Neves a indiqué à ses coéquipiers qu’il souhaitait rejoindre Arsenal cet été.

L’international portugais est devenu une cible de transfert pour les Gunners avec Mikel Arteta désireux de renforcer ses options au milieu du parc.

Le Sunday Times affirme qu’Arsenal a ” commencé à travailler ” pour amener le milieu de terrain dans le nord de Londres et espère conclure un accord pour environ 34 millions de livres sterling.

Les loups sont quant à eux ouverts à la vente du joueur de 24 ans et selon le Daily Mail, Neves est “conscient de l’intérêt d’Arsenal” et a “indiqué sa volonté” de rejoindre les Gunners à ses coéquipiers des Wolves.

Le Sun affirme quant à lui que les Wolves sont prêts à écouter les offres de Neves et de son compatriote Joao Moutinho, avec leurs propriétaires chinois désireux de collecter les fonds nécessaires pour reconstruire l’équipe.

Arteta désireux de renforcer ses options au milieu de terrain (Photo: .)

Les options d’Arsenal au milieu du parc sont déjà limitées avec le retour de Dani Ceballos au Real Madrid après la fin de son prêt avec le club.

Granit Xhaka reste quant à lui fortement lié à un déménagement à Rome, Jose Mourinho souhaitant faire de l’international suisse la première signature de son règne après sa nomination en tant que successeur de Paulo Fonseca le mois dernier.

Les rapports affirment également qu’Arsenal reste intéressé par le milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma, qui a déjà demandé à quitter le club.



