Ruben Neves: Manchester United cible le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers en janvier – Man United News And Transfer News

Manchester United viserait un transfert en janvier pour le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Ruben Neves.

Selon le Mirror (via Fichajes), United cherche à prendre la tête des négociations avec les Wolves pour sécuriser leur homme. Le rapport affirme que son prix de départ est d’environ 35 millions de livres sterling.

Le manager par intérim Ralf Rangnick voudrait renforcer le milieu de terrain de son équipe.

Depuis son arrivée, United est lié à une multitude de milieux de terrain, dont Jude Bellingham, Amadou Haidara, Kalvin Phillips et Boubacar Kamara.

Neves at Wolves pourrait être une option appropriée pour le milieu de terrain de United.

A 24 ans, il a fait ses preuves en Premier League et joue en Angleterre depuis 2017.

Neves est un milieu de terrain complet et efficace en attaque et en défense.

Neves est un excellent plaqueur qui utilise son agilité et sa ténacité pour briser le jeu. Bon avec le ballon, les Portugais peuvent marquer des buts spectaculaires de l’extérieur de la surface, ajoutant une menace supplémentaire à l’équipe.

A United, Rangnick pourrait le déployer en pivot aux côtés de Fred, Scott McTominay ou Donny Van de Beek.

Le match nul 1-1 de Man Utd contre Newcastle United hier soir a mis en évidence la nécessité d’un milieu de terrain capable de contrôler la possession.

Neves est un rouage important dans l’équipe des Wolves de Bruno Lage et il serait difficile de l’attirer à la mi-saison.

De plus, Chelsea et Arsenal sont les autres clubs qui le surveillent de près et pourraient rivaliser avec United dans sa signature.