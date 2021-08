Ruben Neves: Manchester United pour “signature astucieuse” après des liens récents – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United sont de plus en plus enthousiastes à l’idée de signer la star des Wolves Ruben Neves.

Les rumeurs se sont multipliées selon lesquelles le magicien portugais serait l’une des cibles d’Ole Gunnar Solskjaer pour le poste de milieu de terrain.

Les rapports affirment que United devra faire plus de ventes avant d’acheter quelqu’un d’autre, après avoir obtenu des signatures consécutives de Jadon Sancho et Raphael Varane.

Si Solskjaer décharge du bois mort et que l’avenir de Paul Pogba est éclairci, il est entendu qu’un milieu de terrain défensif est sur la liste de souhaits.

Neves est censé être une bonne affaire et quelqu’un qui comprend la Premier League, donc naturellement les liens se sont développés et l’intérêt des fans aussi.

On dirait que Ruben Neves est la signature la plus probable au milieu de terrain et je suis tout à fait d’accord, l’expérience de la Ligue et s’épanouirait dans une équipe plus forte, 35 millions de livres seraient beaucoup.

– Al Foran (@ImpressionistAL) 1er août 2021