Ruben Neves recherché par Manchester United mais la star des Wolves devrait ignorer ses rivaux de Premier League car il a autant de chances de remporter des trophées à Molineux

Ruben Neves est un homme recherché, avec Manchester United qui mènerait la chasse pour signer le maestro créatif des Wolves, selon talkSPORT.

Cependant, l’animateur de talkSPORT Kick Off, Danny Mills, pense que passer aux rivaux de la Premier League United n’améliorerait pas les chances du joueur de 24 ans de remporter des trophées.

Neves a déjà admis qu’il voulait rejouer au football en Ligue des champions

United tenait à signer Neves l’été dernier et pourrait tenter d’éloigner la star portugaise de Molineux ce mois-ci.

Neves a encore deux ans sur son contrat chez Wolves, et talkSPORT comprend que le club voudrait au moins 50 millions de livres sterling pour laisser partir son homme vedette, ce qui est considérablement inférieur à ce que United est prêt à payer.

Les loups ne sont actuellement qu’à trois points de United en Premier League après les avoir battus 1-0 à l’extérieur pour la première fois en 42 ans lundi soir grâce à un but à la 82e minute de Joao Moutinho.

Un déménagement à Manchester verrait Neves rejoindre ses compatriotes Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo

Le milieu de terrain a également attiré l’attention des gros calibres de Premier League Arsenal et Chelsea

L’équipe de Bruno Lage avait l’air au-dessus d’une équipe United en dessous de la moyenne, beaucoup mieux organisée et plus menaçante devant le but.

Et Mills dit qu’il y a plus de raisons pour lesquelles Neves devrait rester dans les Midlands, affirmant que l’argenterie est tout aussi susceptible d’être gagnée dans les Midlands.

« Les loups ont autant de chances de gagner la Carabao Cup ou la FA Cup », a déclaré l’ancien arrière droit de Manchester City.

« Manchester United ne va pas gagner la Premier League, et ils ne vont pas gagner la Ligue des champions.

« Les loups pourraient entrer dans la Ligue Europa et ils auront de meilleures chances de gagner la Ligue Europa que Manchester United n’aura de gagner la Ligue des Champions. »

Jota a prospéré à Liverpool et a joué au football en Ligue des champions depuis qu’il a rejoint les Wolves

Il est probable que les Wolves ne voudront pas abandonner leur milieu de terrain vedette, surtout compte tenu de l’investissement minimal dans la fenêtre de transfert précédente.

Cependant, si le déménagement de Diogo Jota de Molineux à Anfield en 2020 est quelque chose à faire, les loups sont prêts à vendre leurs meilleurs actifs – au juste prix.

Interrogé sur la situation de Neves avant la fenêtre de transfert, le manager Lage a déclaré: « Ruben pense que c’est sa deuxième maison – et le bonheur vient avec cela.

« C’est bien, mais c’est une autre chose de le convaincre de rester. Il ne s’agit pas d’un contrat ou d’argent. Il s’agit de créer une grande équipe qui se bat pour différentes choses.

« Ruben est à cet endroit où il a besoin d’un défi différent. Et nous voulons aussi un défi différent pour le club.

