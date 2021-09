Rubén Rondón, d’annihilateur sur le ring à mannequin et porte-parole de plusieurs ONG

Tous les jeunes ne vivent pas de la même manière la séparation de leurs parents, surtout lorsque l’une des deux parties n’a pas un comportement optimal et lorsque l’un des deux parents est touché par le divorce. Ruben Rondon (20 ans) était l’un de ces enfants qui sont devenus une monnaie d’échange et ne comprenaient pas ou ne s’intégraient pas tout à fait dans la nouvelle réalité qu’ils doivent vivre. Quand il regarde en arrière, il voit une enfance marquée par des difficultés, punie par la dépression et l’incompréhension, par la solitude, un panorama désolé et avec une mauvaise fin qu’il a pu éviter grâce à la joie et la tâche réparatrice que le Muay Thai. Un art martial qui lui permet d’écrire sa propre vie et qui lui a ouvert une nouvelle voie à suivre dans le monde de la mode, grâce à son corps pas excessivement puni alors qu’il est un sport de contact et des punitions corporelles. puissance et intelligence sur le ring.

Un avenir sportif et une façon d’appréhender la vie qu’il n’était pas non plus facile pour lui d’écrire. Après la séparation, Rubén a dû changer de maison dans sa Valladolid Natal, ainsi que le nouveau partenaire de son père et leurs trois enfants, une femme qui a exigé qu’il paie pour les déplacements aux championnats auxquels elle et ses trois enfants ont participé. Il a dit non. Un refus qui avait pour réponse de retrouver la porte fermée de ce qui était en théorie sa maison, avec une valise avec ses ours d’un côté de l’encadrement de la porte. Incroyable, mais vrai, condamner un adolescent de 16 ans à se faire une vie.

Heureusement, Rubén n’a jamais mis de côté sa grande passion pour le Muay Thai. Après avoir remporté plusieurs championnats régionaux, il se produit un jour dans un Championnat d’Espagne, sans personne pour l’accompagner et sans coach. Il a demandé à la fédération et au président de la Association mondiale de karaté et de kickboxing (WKA) Il a demandé au directeur en Espagne du même de s’occuper de lui, de voir ce qu’il pouvait faire pour lui. Ce réalisateur n’était autre qu’Antonio Ricobaldi, PDG d’Unlimited Global Challengers (UCG). Rondón était avec l’équipe d’Antonio dans la concentration et peu de temps après il a été proclamé champion du monde en 2018. En cours de route, et chaque fois qu’il le pouvait, il a montré tout son potentiel à chaque fois qu’il enfilait les gants – bien qu’il se définisse comme un calme, personne détendue, mais comme la cloche sonne, il se transforme et sort toute sa colère et sa frustration –, ce qui l’a amené à être six fois champion d’Espagne amateur en K1 et Muay Thai, un champion du monde amateur en Muay Thai a déjà obtenu un titre néo professionnel en K1, pour un total de 51 combats, dont 48 gagnés et trois perdus. 48 victoires, dont la moitié remportées par KO, d’où il est connu comme le ‘Annihilateur’.

Rubén s’entraîne inlassablement sous la direction d’Antonio Ricobaldi dans le gymnase, puis rentre chez lui chez le producteur de film et ancien combattant de karaté Ange Garcia, connu comme l’un des directeurs de production les plus célèbres du cinéma ‘kinki’ devant “Opalo Films” et à côté de Eloy de la Iglesia, avec des bandes de référence telles que ‘El Pico I’, ‘La estanquera de Vallecas’ ou ‘Navajeros’.

Le lendemain 25 a une nouvelle opportunité de continuer à grandir dans ce sport, avec la dispute du titre national en 70 kilogrammes de la Fédération mondiale de boxe (GBF) au Murcie. Un rendez-vous qui devrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle et dans ses deux maximes : être numéro 1 et la référence dans la cour des grands et aider financièrement sa mère, à qui il lui a déjà dit que dès possible, vous allez lui acheter une maison.

Il a récemment signé son contrat professionnel avec la société UCG, il donne des cours de gym aux garçons et aux filles et en même temps il se taille un avenir en tant que modèle professionnel, en proposant de jouer dans la campagne ‘Questions en suspens’ de la ONG Plan International pour aider les enfants ou le court métrage « Garçon de couleur » dirigé par Clara di Carlo d’une campagne contre la drogue. Personne ne sait mieux que lui ce que c’est que de se sentir déplacé et combien il est important de s’entraîner et de trouver un sens à la vie quand les portes sont fermées.

