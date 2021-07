Rubens Barrichello voit naître une rivalité Senna-Prost

L’affrontement entre Lewis Hamilton et Max Verstappen en Grande-Bretagne pourrait déclencher une rivalité semée d’accidents comme Alain Prost contre Ayrton Senna, a déclaré Rubens Barrichello.

Le championnat de cette année a vu le Verstappen de Red Bull passer au premier plan, le joueur de 23 ans défiant Hamilton pour la position sur la piste, les victoires en course et le titre mondial.

Alors qu’ils ont eu plusieurs appels serrés dans la préparation du Grand Prix de Grande-Bretagne, c’est Silverstone qui a été témoin du grand.

Les deux sont entrés en collision dans le premier tour alors que Hamilton tentait de se faufiler à l’intérieur du Red Bull, s’éloignait du sommet et touchait la roue arrière de Verstappen, l’envoyant se précipiter dans les barrières. C’était un énorme, 51G.

Les conséquences de l’affrontement du jour ont été que Verstappen a été transporté à l’hôpital pour des contrôles, autorisé plus tard dans la nuit, et Hamilton a remporté la course, réduisant ainsi l’écart à seulement huit points dans la course au titre.

Il pourrait y avoir plus à suivre, cependant, avec Barrichello comparant la rivalité à Prost contre Senna, ce dernier s’écrasant sur son rival pour le titre Prost au premier virage des Japonais de 1990, les mettant tous les deux hors de la course.

S’adressant à Motorsport.com, l’ancien pilote de F1 Barrichello a déclaré : « Beaucoup de gens demandent : le patron (Senna) aurait-il retiré son pied ? Ni à l’extérieur ni à l’intérieur.

“Ce que Prost lui a fait dans le passé [1989 Japanese GP], lui a fait le prendre puis le catapulter en avant.

« C’est ce qui va se passer maintenant.

“Ce sont deux génies, nous ne calculons pas si Hamilton est meilleur que le patron (Senna), nous montrons simplement que c’est exactement ce qui a poussé Ayrton à aller au Japon.

« Il a dit ‘Est-ce que tu vas me faire laisser tomber de ce côté ici ? Alors, j’espère que vous verrez, je ne retire mon pied pour rien au monde’.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Pesant dans l’affrontement de dimanche, l’ancien pilote Ferrari estime que la pénalité de Hamilton était trop clémente. Il dit aussi que le pilote Mercedes, un « million de fois champion » aurait dû réfléchir un peu plus au scénario qui se jouait.

“Pour moi, je blâmerais Hamilton et ne donnerais pas les 10 secondes”, a-t-il déclaré. « Les punitions sont : 5 secondes, 10 secondes, drive through et ainsi de suite, il y a plus. Je donnerais plus de 10 secondes, parce que les 10 secondes, avec la course qu’il avait, il avait une chance de gagner, même si Leclerc était dans une course qui semblait imbattable.

« Verstappen a 23 ans, voici un gars qui est un million de fois champion. Il est presque inévitable d’imaginer que c’est lui qui doit penser (à ne pas frapper) car le joueur de 23 ans ne pensera pas.

« L’accident n’aurait été que plus élaboré, donc cela ne s’est pas produit de cette façon si Hamilton n’était pas monté.

« Nous parlons de deux génies : Hamilton et Verstappen. Verstappen est celui qui à l’avenir pourra battre tous les records de cette Hamilton. Ce sont deux personnes au-dessus de la moyenne.