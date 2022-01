Rubi s’excuse d’avoir exhorté Almería à rejeter la Copa del Rey

01/04/2022 à 20:36 CET

L’entraîneur d’Almería, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, s’est excusé pour les « crises » qu’il a dit avoir eues après sa défaite contre Carthagène (0-1), lorsqu’il a parlé de « jeter » la Coupe et que la Liga lui avait donné « de l’émotion » à la compétition en les obligeant à jouer dimanche avec un demi-effectif appauvri par le covid.

Rubi a renoncé à ces déclarations lors d’une conférence de presse ce mardi et a reconnu que « peut-être » c’était « un peu énergique » et qu’il avait tort, même si à ce moment-là c’était « ce qu’on a ressenti » étant donné que, compte tenu de la situation exceptionnelle par le grand nombre de pertes dans son état-major, tout avait été « un peu injuste ».

« Je le regrette ; j’ai dit comme une crise de colère qu’ils avaient donné de l’enthousiasme à la Ligue, même si je ne le pense pas, mais parfois les gens se mettent aussi en colère. Nous avons une grande Ligue et un système qui, en principe, fonctionne », a déclaré l’entraîneur d’Almería, leader exceptionnel de LaLiga SmartBank.

Par rapport à son autre affirmation, à chaud, qu’il leur a donné « un peu égal » la Copa del Rey « et même perdu pour avoir enfreint le règlement, Rubi a précisé que ce n’est pas le cas et qu' »il ne lui est pas possible de « faire un alignement incorrect » non plus., pour lequel il a demandé leur soutien aux supporters rojiblancais pour tenter de venir à bout d’Elche ce jeudi en huitièmes de finale.

Ainsi, il a souligné que contre Elche, il est essentiel de ne pas commettre d’erreurs, car « L’un des points forts » d’Almería c’est son « organisation, le blocage et le travail en commun, et avec une équipe First il faut le multiplier par deux car comme vous ouvrez un peu plus que nécessaire, vous partez ou donnez des facilités, vous pénalisez Suite « .

« L’une des différences importantes dans la catégorie est qu’une erreur en deuxième division peut être payée cher, mais en première division, vous la payez presque certainement. Le travail d’équipe sera décisif. Elche est une équipe tactiquement très travaillée et je doute qu’ils nous laisseront faire un jeu où nous le surprenons sans aucune idée », a-t-il souligné.

L’entraîneur catalan ne croit pas qu’Elche ou son nouvel entraîneur, Francisco Rodríguez, d’Almería, aient pris la mesure contre Almería.

« A différentes saisons, ce sont des situations très différentes. Moi, contre Francisco, j’ai affronté plusieurs fois, pas seulement ici avec Almería. Nous avons beaucoup de respect pour l’équipe qui arrive et son staff technique. C’est sa maison, sa terre, et nous allons l’accueillir avec la plus grande gentillesse possible », a-t-il déclaré.

Sur la situation actuelle de son équipe, il a commenté qu’ils avaient dépassé les « sept jours prescrits par le protocole pour pouvoir disposer des footballeurs qui avaient été testés positifs, au moins certains, pas tous », et a ajouté que d’autres comme le L’attaquant portugais Dyego Sousa « peu à peu, ils ont des sensations » après leurs blessures.