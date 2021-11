Rubiales accompagne l’entourage du Ballon d’Or

28/11/2021 à 17:02 CET

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, sera présent au Théâtre du Châtel à Paris ce lundi pour soutenir les sept footballeurs espagnols avec des options pour soulever le Ballon d’Or. Les équipes de Luis Enrique et Jorge Vilda auront six représentants : Pedri González, César Azpilicueta et Gerard Moreno dans la catégorie masculine, tandis que les Blaugrana Alexia Putellas, Sandra Paños, Jennifer Hermoso et Irene Paredes Elles sont nominées dans le chapitre féminin.

Après n’avoir pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie, l’événement, organisé par le magazine français France Football, est présenté comme une grande fête dans laquelle le football espagnol aura beaucoup d’importance. Rubiales sera accompagné lors de l’événement par l’ancien international Albert Luque.

Dans le cas d Pedri, de Tenerife, opte également pour le Kopa Award, qui distingue les meilleurs joueurs U21. Pedri est le favori devant les autres prétendants : Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (PSG), Mason Greenwood (M. United ), Bukayo Saka (Arsenal), Jérémy Doku (Rennes) et Ryan Gravenberch (Ajax).

Dans la catégorie féminine, Alexia repart avec de nombreuses options pour remporter le Ballon d’Or dans une liste qui comprend également Sandra Paños, Jennifer Hermoso et Irene Paredes après une excellente année.