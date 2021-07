Rubiales cherche une “solution” pour la Super League

14/07/2021 à 13:46 CEST

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole et vice-président de l’UEFA, a montré un ton conciliant dans le conflit qu’entretient Aleksander Ceferin avec Madrid et le Barça après la création de la Super League européenne des clubs. Rubiales a insisté sur l’idée de chercher des “solutions”, même s’il a également précisé que certains locaux sont immeubles, dans des déclarations au petit-déjeuner Europa Press Sports.

Interrogé sur une sanction aux deux grands de la Ligue, Rubiales a souligné que “Je préfère utiliser un autre mot qui commence également par ‘s’ et se termine par ‘n’, ce qui est une solution. C’est ce que je veux et je travaille pour cela. Je n’ai pas non plus caché à Madrid, Barcelone et l’Atlético, avant qu’il ne recule, que nous devons être au sein de l’UEFA et qu’il doit y avoir une méritocratie sportive. »

Rubiales a tendu la main pour « semer une atmosphère de plus d’harmonieNous devons tous rétrograder et chercher des solutions. “Malgré cela, il n’a pas écarté le conflit judiciaire et que “chacun défend ce qu’il pense être le mieux”.

Un autre point controversé est l’accord avec l’Arabie saoudite pour accueillir les prochaines éditions de la Supercoupe d’Espagne jusqu’en 2029. Rubiales a défendu le compromis et admis que dans “L’Arabie existe un régime politique qui a beaucoup à améliorer, mais dans cette situation vous pouvez tourner le dos ou montrer ce qui se fait dans d’autres pays». Le président a souligné l’intérêt économique de l’accord qui « a permis de sauver de nombreux clubs modestes. L’aide a été multipliée par trois. Les troisièmes clubs sont passés de 7 000 euros à même 50 000 ou le Second B, de 20 000 euros à 300 000″.

Rénovation de Luis Enrique

Concernant la sélection, Rubiales était serein avec la continuité de Luis Enrique, avec un contrat jusqu’à la fin de Qatar Coupe du monde 2022: “Il a un contrat et le renouvellement viendra. Nous sommes tous les deux très à l’aise et serons approchés de manière naturelle.”

« Sur les autres noms propres, le président Il a souligné Morata, dont il a rappelé que “c’est un garçon qui marque un but pour l’équipe nationale tous les deux matchs. Vos données sont inégalées. Enfant, il doit être mangé, c’est un très bon garçon “et quand il parlait de Pedri, ses yeux brillaient:“Pedro a un naturel exceptionnelJe vais vous raconter une belle anecdote. Nous nous sommes assis à l’avant du bus et nous nous sommes plaints que nous ne pouvions pas courir avec les restrictions, que nous mangions de très bons desserts & mldr; et il s’est levé trois rangs en arrière pour nous dire : ‘Eh bien, mangez des bananes canariennes qui ne grossissent pas ‘(rires). Jouez comme si vous étiez sur la plage des carrières & rdquor;

De Sergio Ramos, il a dit qu’il avait “une admiration totale” et de Sergio Busquets que “c’est un joueur qui devrait être cloné”. Rubiales était très optimiste pour l’avenir et a avoué que le projet qui l’excite le plus est la Coupe du monde 2030, partageant la candidature avec le Portugal, et il était “convaincu que nous pouvons gagner”.