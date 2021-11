Rubiales défend Luis Enrique et la candidature de l’Europe à la Coupe du monde 2030

17/11/2021 à 19:44 CET

Le président de la Fédération royale espagnole de football (.F), Luis Rubiales, a pris la défense du sélectionneur espagnol, Luis Enrique Martínez, et a également prôné une « candidat unique » en Europe pour la Coupe du monde 2030, à laquelle aspirent l’Espagne et le Portugal.

Lors de la conférence « Sport Experience Factory » à La Corogne, Rubiales, qui s’est connecté électroniquement à l’auditorium Palexco, a déclaré que « L’idéal » pour la Coupe du monde 2030 serait « une candidature unique de l’Europe » et il a fait confiance aux « chances de gagner ».

« Il n’y a pas de défi pour un pays comme organiser une Coupe du monde », a déclaré le président fédératif dans une intervention dans laquelle il a valorisé Luis Enrique, mais en se concentrant sur « l’analyse professionnelle ».

A propos de l’entraîneur et de son staff technique, il s’est dit « très heureux » et appréciait également « l’avenir formidable » qu’ont les joueurs sur lesquels il compte.

« On a un avenir prometteur, mais les pieds sur terre, car le foot c’est au jour le jour, il n’a pas de mémoire, c’est un rouleau compresseur« il expliqua.

Concernant la pandémie, il a indiqué que le sport et le football étaient « très touchés », mais il s’est retrouvé avec la résurgence, qui, selon lui, a été marquée par les « financements et lignes d’assistance » que la Fédération a promus au « football le plus modeste ». « .

« En regardant en arrière et en voyant la direction, que Filomena est également apparue, les compétitions ont pu être conclues et nous sommes satisfaits de la manière dont nous avons pu agir. Il était prédit que des dizaines de clubs allaient disparaître et le bon travail des clubs et de l’aide l’a empêché », a-t-il déclaré.

« Nous avons appris que la gestion ne peut pas toujours être ordonnée car il y a des surprises et nous devons avoir l’humilité de savoir qu’il peut y avoir des circonstances qui font tout changer. Surtout, nous devons générer une sorte de fonds de prévoyance pour avancer dans la suite ans en cas de circonstances défavorables », a-t-il déclaré.

Rubiales a assuré que le football, en général, « est en bonne santé », bien qu’il y ait des cas isolés, comme depuis l’Estrémadure, « voyons si cela peut être résolu ».

Le président de la Fédération s’est fixé comme futurs défis d’être « leaders de la numérisation au sein du monde fédéré et de la modernisation et de la transparence », bien que sur ce dernier aspect il considérait qu’ils l’avaient déjà « réalisé ».

De plus, il a précisé que dans les revenus des sponsors ils sont passés de « générer 29 millions d’euros de revenus à budgétiser 90 » et a déclaré que, dans l’ensemble, la Fédération budgétera « le mois prochain plus de 400 millions ».