Rubiales explique pourquoi l’Espagne est jouée

06/08/2021

Act à 13:10 CEST

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de footballIl a expliqué dans des déclarations à Radio Marca la raison pour laquelle Espagne – Lituanie se joue ce mardi à Leganés, malgré le fait que les joueurs qui se préparent pour l’Euro 2021 avec Luis Enrique ne peuvent pas participer. Le cas de Sergio Busquets positif au coronavirus.

“C’est joué par respect pour une équipe qui vient ici, à qui on propose la suspension et il nous a demandé de bien vouloir jouer le jeu », a déclaré Rubiales à propos de la volonté de la Lituanie. De plus, le président a évoqué l’importance d’être rigoureux dans les engagements : “Le calendrier est de le remplir et il y avait des joueurs disponibles. Ce sont des footballeurs qui seront fusillés au cas où Luis Enrique aurait dû les utiliser”.

Vaccination

Rubiales a également abordé la polémique générée par la vaccination imminente des joueurs de l’équipe espagnole. Le chef a commenté que «nous avons essayé de faire au mieux pour nos joueurs avec le respect et la loyauté envers les institutions “·.

Quant à la deuxième bulle créée dans la sélection par le positif de Sergio Busquets, Rubiales a indiqué que « nous continuerons avec Protocoles médicaux de l’UEFA et du ministère et soyez patient. Cette bulle est indispensable au cas où il faudrait mettre la main dessus.”