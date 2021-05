Rubiales félicite Villarreal pour sa Ligue Europa

27/05/2021

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, a salué le triomphe de Villarreal en Ligue Europa, qu’il considérait comme “extrêmement important pour le football espagnol”.

“Je suis très heureux car vous avez tous vu un nouveau succès du football espagnol. Nous avons beaucoup souffert des pénalités, mais Villarreal a pu remporter un tournoi européen qui est le plus important pour le football espagnol », a déclaré Rubiales lors de la séance du matin du congrès AK Coaches Wold qui se déroule au siège de la Fédération espagnole de football.

“Ceux d’entre vous qui se consacrent au football savent à quel point c’est difficile, ce qui se cache derrière, le travail et les jours difficiles pour arriver et avoir un but comme celui-ci”, a ajouté Rubiales en référence au triomphe de Villarreal contre Manchester United.