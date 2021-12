Rubiales inculpe Tebas pour le projet Impulse

12/08/2021 à 10:57 CET

Nouveau chapitre de la guerre pour le projet La Liga Impulso, dirigé par le président de la Liga, Javier Tebas. Au refus de faire partie de ce nouveau plan du Barça, du Real Madrid et de l’Athletic Club, s’est ajoutée, comment pourrait-il en être autrement, la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

A deux jours du vote pour donner ou non son feu vert à ce projet, la RFEF a publié un communiqué dans lequel elle réitère sa « plus profonde opposition », depuis « Il est soulevé dans des termes incompatibles avec notre système juridique et nous espérons que les autorités espagnoles compétentes n’autoriseront pas son exécution ».

Le mémoire poursuit en indiquant que « Ce régime est incompatible avec l’entrée en gestion et la prise de participation économique dans la Liga par tout tiers, encore moins par un fonds de capital-risque privé ».

En ce sens, il ajoute que « La Ligue ne peut appartenir, et ne peut être gérée, que par les clubs qui évoluent en première et deuxième division à tout moment, sans compromettre en aucune manière les attentes légitimes des clubs de niveau inférieur ».

Par conséquent, la RFEF, présidée par Luis Rubiales, est obligée de « à la disposition des clubs qui ne souhaitent pas lier la destination de la compétition à des fonds de capital-risque pour aider à construire des solutions compatibles avec notre système juridique et préserver les valeurs traditionnelles du football espagnol ».