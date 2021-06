Rubiales porte plainte contre TVE et prévient qu'”il est probable” qu’il y aura plus de points positifs

08/06/2021 à 23:51 CEST

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, s’est senti très mal à propos de la décision de RTVE de transmettre le match de l’équipe espagnole contre la Lituanie à ‘Teledeporte’ au lieu de le donner en direct sur La 1, comme il était initialement prévu. Le plus haut leader fédératif l’a décrit comme “mauvaise décision” et a rappelé qu’une belle opportunité de soutenir La Roja a ainsi été perdue dans des moments difficiles après le positif pour COVID de son capitaine, Sergio Busquets.

Rubiales a été énergique en faisant référence à TVE. “Cela revient à ceux ci-dessus. Pour la première fois dans l’histoire, ils ont pris la décision d’avoir un match programmé sur la première chaîne pour le transmettre à une autre. Aujourd’hui, nous avions besoin de plus de soutien que jamais. Si vous voulez respecter les joueurs, l’équipe nationale et la FEF, ce n’est pas le chemin. J’espère qu’ils traiteront l’équipe nationale de tous les Espagnols avec plus de respect et d’affection. Surtout dans un moment de faiblesse », a-t-il déclaré.

Le président de la Fédération a pris la défense des joueurs et a reconnu que d’autres cas de coronavirus pourraient être détectés dans les prochaines heures. «Nous sommes avec un positif, mais plus positif peut venir. Cela risque d’arriver, mais ces joueurs méritent le respect et aussi le bouclier qu’ils portent sur leurs maillots”, a-t-il avancé.

Et il a assuré qu'”il n’y a aucune profession en Espagne qui oblige leurs entreprises à abandonner leurs travailleurs pour faire quelque chose. Et c’est ce que font les joueurs, ils sont forcés, mais heureux et fiers de défendre leur pays. C’est réglementé par la loi, un joueur ne peut pas dire non”.