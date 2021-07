Rubiales veut apporter de grands changements à la Liga

Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football, a déclaré qu’il souhaitait que de grands changements soient apportés à la Liga et qu’il discuterait de ses idées avec Javier Tebas.

L’homme de 43 ans veut avoir « moins de jours de match » et « de plus grands spectacles » et souhaite également que les matchs se déroulent sur des « sites neutres ».

Rubiales a également mentionné la possibilité de rejouer à Miami, ce contre quoi il était auparavant lorsqu’il y avait des plans pour un match Barcelone vs Gérone aux États-Unis, et dit que c’est quelque chose qui pourrait être discuté.

Voici ce qu’il a à dire :

« Dans les prochains jours, je vais demander à Javier Tebas de s’asseoir avec moi pour essayer de changer le format de la Liga. Nous avons changé le format de nombreuses compétitions et les résultats sont là pour tout le monde. « Nous devons proposer d’avoir moins de jours de match et de plus grands spectacles. Nous devons essayer de capter l’attention d’un plus grand nombre de jeunes en le rendant plus excitant. La Liga a été inflexible. Si nous voulons changer le format, nous devons le faire à l’unanimité. « Nous allons proposer des matchs de Liga dans des lieux neutres. Il y aura moins de jours de match mais nous générerons plus d’argent. Nous pourrions envisager d’organiser un match à Miami. Ce n’est pas viable maintenant parce que les équipes jouent à domicile et à l’extérieur, mais nous pourrions y réfléchir. » Origine | Richard Martin

Nul doute que nous entendrons exactement ce que Tebas pense des propositions sous peu….

Il convient de noter que Rubiales et la RFEF ont récemment réorganisé la Supercoupe d’Espagne et la Copa del Rey. La Supercopa est passée à un tournoi des «quatre derniers» et se déroulera hors d’Espagne en janvier.

Pendant ce temps, les changements apportés à la Copa del Rey signifient que les matchs se jouent désormais en match aller simple avec les adversaires les moins bien classés jouant à domicile jusqu’aux demi-finales.