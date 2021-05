Rubin considère Sarah Silverman comme “ transphobe ”, “ Bigot ” pour la critique de Caitlyn Jenner ⋆ 10z viral

Le commentateur politique Dave Rubin a déchiré la comédienne Sarah Silverman mardi pour avoir traîné Caitlyn Jenner pendant son podcast.

L’animatrice de Blaze TV a présenté un extrait viral du podcast de Silverman dans lequel elle s’est engagée dans une diatribe ignoble contre le candidat au poste de gouverneur de l’AC Jenner. Silverman a accusé l’ancienne olympienne et femme trans d’être transphobe après avoir soutenu l’interdiction des athlètes masculins transgenres dans le sport féminin.

À la fin de ses discours désordonnés, la comédienne de stand-up a calomnié Jenner en la traitant de «t-t». Rubin a dénoncé l’hypocrisie de Silverman lors de son propre podcast «The Rubin Report» en disant: «C’est vous, Sarah Silverman, qui êtes transphobe parce que vous avez une peur irrationnelle des personnes trans qui pensent par elles-mêmes.»

Rubin a d’abord flambé le ton grinçant de Silverman: «Comment peut-on regarder ça? C’est une façon tellement désagréable de parler. Une question incontournable, en effet. Il a ensuite répondu à son refus scientifiquement inexact de l’existence d’une différence biologique entre les athlètes masculins et féminins. Silverman a affirmé que de telles différences sont une question de marques physiques superficielles et accidentelles, auxquelles on peut facilement remédier en associant garçons et filles en équipes basées sur le poids et la taille.

Rubin a qualifié cette prise de déchets de «folle» et l’a réfutée en faisant référence à des caractéristiques biologiques telles que la densité musculaire et osseuse qui différencient les capacités sportives entre les sexes. Rubin a également mentionné que l’argument de Silverman ignore le fait que différents sports, tels que le basket-ball, nécessitent un mélange de différents types de corps, donc il n’est pas pratique de jumeler des joueurs strictement sur la base d’un poids et d’une taille égaux.

Continuant à être délirant, Silverman a assimilé la reconnaissance par Jenner des différences entre hommes et femmes à la transphobie, ce qui, comme Rubin l’a clarifié, signifie «que vous avez une peur irrationnelle des personnes trans». Incrédule de sa logique, Rubin s’est exclamée: «Les hommes et les femmes sont différents. L’idée que dire ça vous rend transphobe! Rubin a insisté: «Tout ce que veut Caitlyn, et tout ce que veulent les gens les plus sensés, c’est ne pas avoir de garçons biologiques en compétition avec des filles biologiques dans le sport… en disant que cela vous rend transphobe?»

«Il me semble que Sarah Silverman est transphobe», a-t-il riposté. «Elle a une peur irrationnelle de ces gens parce que lorsque Caitlyn Jenner sort et dit ce qu’elle croit, vous pensez que vous pouvez dire toutes les pires choses à son sujet.» Rubin a ajouté que contrairement à Silverman, il pense que les personnes trans peuvent croire tout ce qu’elles veulent et que cette capacité ne les rend pas immédiatement irrémédiables.

Rubin a conclu ses remarques écrasantes en soulignant l’hypocrisie avilissante de Silverman:

«Lorsque Caitlyn Jenner est apparue pour la première fois en tant que trans il y a quatre ans, elle était un héros pour toutes ces personnes. Mais ensuite, elle a commis le péché cardinal du réveil. Elle a osé commencer à dire ce qu’elle croyait réellement, et maintenant elle est l’ennemie. Donc, c’est vous, Sarah Silverman, qui êtes transphobe parce que vous avez une peur irrationnelle des personnes trans qui pensent par elles-mêmes. Devinez quoi, Sarah Silverman. Toutes les personnes trans n’ont pas à penser de la façon dont vous pensez qu’elles devraient penser. Ainsi, vous êtes le bigot dans ce cas. ”

Le reste de la société intelligente sera probablement d’accord.