Rubin exige que les médias ‘arrêtent de traiter les républicains comme [They’re] Normal!’

L’ex-« républicaine » Jennifer Rubin est tellement à gauche qu’elle se sent obligée de faire la leçon aux médias libéraux sur la façon dont ils sont trop doux envers les républicains. Le chroniqueur du Washington Post est apparu sur MSNBC samedi pour prêcher à la chorale sur la façon dont les médias doivent adopter de « nouvelles règles » et traiter les républicains comme des parias. A-t-elle vécu sous un rocher ?

Invitée à Velshi de samedi, Maria Teresa Kumar, collaboratrice de MSNBC, parlait du fait que les démocrates ont décidé de censurer le républicain de l’Arizona, Paul Gosar, pour son violent tweet anti-AOC. Ce n’était que la rampe de lancement pour caractériser tous les républicains comme des extrémistes violents assoiffés de sang. Leurs preuves solides ? Des parents qui tiennent tête aux commissions scolaires radicalement quittées. Comme ils sont « fascistes » !

Kumar a poussé Rubin à se lamenter sur la façon dont le GOP a adopté ses « tendances autocratiques » [click “expand”]

Jennifer, vous êtes républicaine, corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez aussi Steve Schmidt qui n’est plus républicain. David Jolly qui n’est plus. Bill Kristol qui corrige souvent ce que font les républicains, et aussi George Will. Vous avez un groupe de républicains qui tirent la sonnette d’alarme sur le fait que ce qui se passe actuellement parmi les échelons supérieurs du pouvoir et de plus en plus dans les zones inférieures du gouvernement élu des commissions scolaires et ainsi de suite est asymétrique par rapport à ce que le parti représente. Comment pouvons-nous parler de ce qui semble se produire qui n’est pas seulement antidémocratique, mais qui a également des tendances autocratiques en fin de compte où vous essayez d’intimider vos collègues d’en face parce qu’ils ne sont pas d’accord avec vous. Pouvez-vous en parler un peu ?

Rappelant à Kumar qu’elle était une « ex-républicaine », elle s’est moquée du fait que le GOP a « tacitement encouragé et rationalisé la violence » pendant « des années ».

Rubin s’est plaint à tort que les républicains ont « blanchi » l’émeute du 6 janvier, alors qu’en réalité les républicains ont condamné l’émeute, ce qui est loin de l’approbation ou du blanchiment que les médias et les démocrates ont fait envers les émeutes Antifa et BLM en 2020.

Et Rubin n’avait aucune sympathie pour les parents en colère contre les commissions scolaires d’extrême gauche. Elle-même a blanchi la National School Boards Association avec Merrick Garland, qualifiant les parents de terroristes nationaux pour se plaindre des « crises de colère » des parents :

Rubin a ensuite rallié les médias pour traiter les républicains comme des menaces fascistes. « Ils doivent arrêter de traiter les républicains comme des politiciens normaux ! elle a pleuré:

…. Je pense que vous devez également avoir de nouvelles règles de base pour les médias. Je pense qu’ils doivent arrêter de traiter les républicains comme des politiciens normaux. Ce ne sont pas des politiciens normaux. Ce n’est pas une conduite normale. C’est une fête qui passe tout son temps à concocter ces mèmes culturels ridicules, à attiser la violence et à inventer des mensonges purs et simples.

Je dois dire que les médias grand public en font partie. Ils couvrent ces questions et reviennent directement à avoir des républicains dans des talk-shows et à leur poser des questions sur d’autres questions. Leur permettre d’exprimer leurs griefs bidons et plutôt que de leur demander sans cesse pourquoi ils tolèrent ce comportement. C’est un comportement fasciste. C’est ce que font les régimes fascistes. Ils utilisent des méthodes supplémentaires en dehors des limites des petites méthodes démocratiques raisonnables pour parvenir à leurs fins. Ils intimident, ils menacent et utilisent la menace de la violence. C’est absolument intolérable. Cela dure depuis des années maintenant dans le parti républicain…

Kumar a accepté, diffamant même la droite comme étant responsable du meurtre de masse :

Jennifer, ce que tu dis est tout à fait vrai. Nous vivons une époque asymétrique et nous devons l’appeler ainsi. Je pense que souvent les gens disent que ce ne sont que des mots, mais n’oublions pas que la tragédie de l’Arbre de vie était basée sur l’inspiration de l’ancien président. Ce que nous avons vu dans le massacre d’El Paso était une inspiration de l’ancien président qui s’est déroulée en ligne, puis hors ligne et à la tragédie. Donc tu as tout à fait raison. Nous devons commencer à créer et à parler de ce qui se passe avant que quelqu’un ne soit blessé.

Les médias se mettront en quatre pour étiqueter toute violence comme étant la faute de la droite, même lorsque des faits gênants entravent leur récit (comme le tireur d’El Paso étant un éco-extrémiste.)

Lisez la transcription ci-dessous :

MSNBC

Velshi

13/11/21

MARIA TERESA KUMAR : Je suis maintenant accompagnée de Jennifer Rubin, chroniqueuse de Washington Post et collaboratrice de MSNBC et auteur de Resistance : Comment les femmes ont sauvé la démocratie de Donald Trump. Je tiens à souligner celle-là, Jennifer, merci de vous être jointe à moi maintenant. Je veux vous demander, c’est la conversation dont Jay Rosen a parlé dans le New York Times dans un article d’opinion où il a été mentionné, il disait à quel point les conversations que nous avons au sein du parti républicain sont vraiment si asymétriques par rapport à ce qui est se passe actuellement. Jennifer, vous êtes républicaine, corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez aussi Steve Schmidt qui n’est plus républicain. David Jolly qui n’est plus. Bill Kristol qui corrige souvent ce que font les républicains, et aussi George Will. Vous avez un groupe de républicains qui tirent la sonnette d’alarme sur le fait que ce qui se passe actuellement parmi les échelons supérieurs du pouvoir et de plus en plus dans les zones inférieures du gouvernement élu des commissions scolaires et ainsi de suite est asymétrique par rapport à ce que le parti représente. Comment pouvons-nous parler de ce qui semble se produire qui n’est pas seulement antidémocratique, mais qui a également des tendances autocratiques en fin de compte où vous essayez d’intimider vos collègues d’en face parce qu’ils ne sont pas d’accord avec vous. Pouvez-vous en parler un peu ?

JENNIFER RUBIN : Bien sûr. Je suis un ancien républicain, au fait. J’ai quitté la fête.

KUMAR : [chuckling] Je voulais rappeler à tout le monde.

RUBIN : Je voulais juste comprendre. Sortez ça. Le parti républicain encourage et rationalise tacitement depuis quelque temps la violence. Vous pouvez remonter jusqu’à la campagne de 2016, lorsque Donald Trump était là pour encourager ses partisans à attaquer les chahuteurs et les critiques et tout au long de la présidence lorsqu’il plaisantait avec les policiers en leur permettant de malmener les suspects. Cela a continué jusqu’au 6 janvier au point où maintenant pratiquement tout le parti républicain blanchit cette affaire, euh essayant de la minimiser. Maintenant, vous n’avez pas seulement Gosar, mais des gens comme Marjorie Taylor Greene et d’autres personnes qui utilisent des images violentes qui laissent entendre que la violence en résultera si les élections ne se déroulent pas dans leur sens. Nous avons une explosion de menaces d’intimidation envers les responsables locaux, tant les commissions scolaires que les agents électoraux. Lorsque le procureur général des États-Unis dit qu’il a l’intention d’enquêter, vous avez une crise de colère absolue de la part des membres du sénat républicain. [mocking] « Comment oses-tu interroger les parents ! » Ce n’est pas questionner les parents, c’est tenir les gens pour responsables de menaces et d’actes violents. Pourquoi le membre du congrès n’a-t-il pas été interviewé par les services secrets ? Ce qui est censé prendre au sérieux voire humoristiques, soi-disant, des images picturales des attaques du président ou des attaques contre des agents publics. C’est absolument intenable.

Je dois dire que les médias grand public en font partie. Ils couvrent ces questions et reviennent directement à avoir des républicains dans des talk-shows et à leur poser des questions sur d’autres questions. Leur permettre d’exprimer leurs griefs bidons et plutôt que de leur demander sans cesse pourquoi ils tolèrent ce comportement. C’est un comportement fasciste. C’est ce que font les régimes fascistes. Ils utilisent des méthodes supplémentaires en dehors des limites des petites méthodes démocratiques raisonnables pour parvenir à leurs fins. Ils intimident, ils menacent et utilisent la menace de la violence. C’est absolument intolérable. Cela dure depuis des années maintenant dans le parti républicain. Je pense, numéro un, que la Chambre devrait faire quelque chose à ce sujet. Soit dit en passant, je pense qu’ils pourraient obtenir quelques votes républicains. Les deux membres du Congrès [Liz] Cheney et le membre du Congrès Adam Kinzinger l’accepteront, ce qui, je pense, serait très sain.

Je pense que vous devez également avoir de nouvelles règles de base pour les médias. Je pense qu’ils doivent arrêter de traiter les républicains comme des politiciens normaux. Ce ne sont pas des politiciens normaux. Ce n’est pas une conduite normale. C’est une fête qui passe tout son temps à concocter ces mèmes culturels ridicules, à attiser la violence et à inventer des mensonges purs et simples. Alors, où sont les médias ?

KUMAR : Jennifer, ce que vous dites est tout à fait vrai. Nous vivons une époque asymétrique et nous devons l’appeler ainsi. Je pense que souvent les gens disent que ce ne sont que des mots, mais n’oublions pas que la tragédie de l’Arbre de vie était basée sur l’inspiration de l’ancien président. Ce que nous avons vu dans le massacre d’El Paso était une inspiration de l’ancien président qui s’est déroulée en ligne, puis hors ligne et à la tragédie. Donc tu as tout à fait raison. Nous devons commencer à créer et à parler de ce qui se passe avant que quelqu’un ne soit blessé.